Prima vittoria per il Movimento NO5G ISCHIA: Del Deo pronto a firmare l’ordinanza

Il Movimento NO5G ISCHIA ha vinto la sua prima battaglia: il sindaco di Forio Francesco Del Deo ha deciso di schierarsi al fianco degli attivisti che vogliono fermare la tecnologia 5G. Lo rende noto lo stesso movimento, che ha organizzato per sabato 20 giugno, dalle ore 11.30 alle ore 12.30, un raduno in Piazza Pontone a cui parteciperà lo stesso primo cittadino foriano. Ma non è finita. Del Deo sta infatti preparando un’ordinanza per bloccare la sperimentazione 5G a Forio.

Il Movimento NO 5G ISCHIA ha organizzato il raduno, come spiega in un comunicato, in occasione della «Giornata Nazionale di Mobilitazione Unitaria con i Sindaci che hanno aderito alla moratoria precauzionale contro la sperimentazione in Italia della tecnologia di quinta generazione nota come 5G. La protesta nasce per fermare Vittorio Colao, messo a capo della task force del Comitato di esperti in materia economica e sociale, che col documento “Iniziative per il rilancio Italia 2020 – 2022” vuole imporre la sperimentazione 5G nonostante le centinaia di ordinanze cautelative emanate dai sindaci di ben 500 comuni italiani, nonostante il dissenso di movimenti, gruppi ed organizzazioni nazionali per la salvaguardia della salute e dell’ambiente, nonostante i comprovati ed inaccettabili conflitti di interesse che lo vedono come manager di rilievo di grandi aziende della telefonia come Verizon (ex Vodafone) colosso del 5G. Inoltre Colao, con un atto definito di “Tecnodittatura” nel suo programma stabilisce di non tenere in nessun conto le decisioni dei sindaci di ben 500 comuni italiani che hanno decretato la moratoria precauzionale e delle attive proteste anche a livello europeo dei gruppi e movimenti che in tutta Italia stanno attivando questa legittima e sacrosanta battaglia per il diritto alla salute dei cittadini, anzi, di sanzionarne i rappresentanti.

La giornata di mobilitazione unitaria è stata promossa dall’Alleanza Italiana Stop 5G con il patrocinio di numerose associazioni nazionali per la salute e l’ambiente e con i movimenti, i comitati i gruppi e le associazioni di tutta Italia che combattono per la moratoria precauzionale, cioè la sospensione della sperimentazione del 5G e la rimozione delle antenne sinora installate fin quando non si avrà la certezza della assoluta innocuità di questa nuova tecnologia».

Tornando alla nostra isola, «il movimento NO5G ISCHIA gruppo Fb fondato da Teresa Coppa il 12 aprile di quest’anno che ha raggiunto il numero di quasi 2000 membri si sta attivando per informare la popolazione e sollevare il problema che riguarda questa controversa tecnologia che anche sulla nostra isola potrebbe causare un serio impatto ambientale e gravi danni alla salute dei cittadini. Una dettagliata istanza di moratoria precauzionale corredata da un cospicuo elenco di testimonianze scientifiche, resoconti di ricerca e link per approfondire l’argomento è stata inoltrata a tutti i sindaci dell’Isola che verranno contattati successivamente per accertare la loro posizione in merito».

Con soddisfazione il Movimento annuncia la prima vittoria e le successive iniziative: «Il primo incontro di Teresa Coppa con il sindaco di Forio Francesco Del Deo è stato fruttuoso ed entusiasmante: il primo cittadino di Forio si è dimostrato sensibile all’insorgenza di gravi patologie riscontrate a causa dell’esposizione alle radiofrequenze da cellulari ed informato delle ricerche scientifiche sull’esposizione ai campi elettromagnetici, ha promesso pertanto di emanare un’ordinanza di moratoria precauzionale. NO 5G Ischia organizzerà una petizione popolare laddove il riscontro con i sindaci isolani dovesse risultare negativo. Il raduno, un sereno incontro che non prevede né cortei, né declamazione di slogan ed al quale la popolazione è invitata, si prefigge di dare quante più informazioni possibili ai cittadini con una breve discorso sulle ragioni della protesta, la distribuzione di alcuni volantini e colloqui dei nostri membri con i passanti che eventualmente volessero chiarimenti. Appuntamento a sabato prossimo ore 11,30 alla fontana di Forio».