Prima nata 2021 è Alice: casamicciolese doc è venuta alla luce nel pomeriggio di Capodanno

Ida Trofa | L’orologio della Clinica Internazionale di Napoli segna le 15.25 del 1° gennaio 2021 quando Alice è venuta alla luce tra emozioni e sorrisi dietro le mascherine di mamma Alessandra Siconolfi e nonna Rosanna La Monica. Per papà Antonio Taliercio e la piccola Chiara Luce c’è ancora da aspettare per poter vedere ed abbracciare la secondo gente di casa.

E’ una bella bimba di 3 chili e 150grammi. Lo stesso peso , incredibile quasi a dirsi, a quando venne alla luce la sua giovane madre Alessandra. Alice è la prima nata ischitana del 2021 e il cielo è sempre più rosa tra le stanze del reparto di ostetricia e ginecologia la gioia della mamma e di tutto il personale che ha fatto nascere la bimba.

Gioia e tanto amore anche a Perrone per la grande famiglia Taliercio-La Monica. Il parto , avvenuto per via naturale, ha regalato un mezzo e immensa e, come dice nonna Rosanna, questo batuffolo rosa di mezzo metro, occhi chiari e tanti capelli scuri è “il regalo più bello che potesse portare questo 2021“.

Gioia per i genitori, di Casamicciola Terme che e hanno già un’altra bimba, Chiara e per il personale sanitario che ha assistito al parto, arrivato dopo una lunga traversata in mare e un mare più che agitato. Auguri anche da tutta la redazione de Il Dispari.