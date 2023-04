Prima mondiale al Salone di Shanghai per Maserati Grecale Folgore

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Il Salone dell’auto di Shanghai 2023 apre le porte a una nuova elettrizzante edizione e Maserati è entusiasta di mostrare al mondo le sue ultime creazioni full-electric, segnando un momento storico in veste di primo luxury brand italiano a produrre veicoli 100% elettrici. E, naturalmente, la Cina è la culla di questa affascinante ed entusiasmante rivoluzione della mobilità – non soltanto in termini di innovazione, ma anche di interesse lungimirante e radicato nel mercato del lusso – e il luogo ideale per la prima mondiale di Maserati Grecale Folgore. In questa occasione speciale, il primo SUV completamente elettrico del Tridente è in ottima compagnia, affiancato dalla nuova Maserati GranTurismo. Questa potente e intramontabile coupè viene introdotta per la prima volta sul mercato asiatico nella versione con motore a combustione e in versione 100% elettrica, la GranTurismo Folgore.Il futuro dell’elettrificazione è radicato in Cina. Folgore è il nome che identifica la gamma elettrica del Tridente e rappresenta l’innovazione, il lusso, la bellezza funzionale e quella visione che unisce passato e futuro nel nome dello stile incomparabile di Maserati. Il Salone dell’auto di Shanghai 2023 rappresenta, pertanto, il punto d’incontro ideale tra il mercato asiatico e il marchio, per evidenziare e esaltare il concetto della “Italian luxury performance”, all’alba di una nuova era.L’elettrificazione svolgerà un ruolo fondamentale nella strategia futura di Maserati, che si è impegnata a produrre versioni elettriche di tutti i suoi modelli entro il 2025 e solo veicoli completamente elettrici entro il 2030. Un piano ambizioso che riflette l’audacia che da sempre definisce il DNA del Tridente, proiettandolo verso un futuro in cui il successo si baserà sul suo distintivo carattere italiano, sulla capacità di suscitare emozioni con prodotti di qualità ed esclusivi, e sulla magia dell’innovazione. Tutto questo è esattamente ciò che l’industria automobilistica richiederà in futuro.“E’ un momento decisivo per il marchio Maserati. Oggi siamo in Cina al Salone dell’auto di Shanghai; siamo in Italia per l’evento cosmopolita della Milano Design Week; siamo in tutto il mondo a celebrare il futuro: è un nuovo inizio per il nostro marchio. Celebriamo Folgore, il progetto di elettrificazione che è diventato realtà ed è pronto ad aprire la strada in questa era rivoluzionaria. Sono entusiasta di essere qui a Shanghai, che non è solo una esposizione internazionale, ma anche una piattaforma globale per l’innovazione e il luogo ideale in cui svelare i primi modelli elettrici della storia di Maserati” ha commentatoDavide Grasso, CEO di Maserati.

foto: ufficio stampa Maserati

(ITALPRESS).