Prima gioia biancoverde al Calise. Liquidata la pratica Gladiato 3-2

REAL FORIO – GLADIATOR 3-2

Eccellenza | 2a giornata

La prima vittoria in campionato del Real Forio arriva in uno dei match più attesi della giornata. Il confronto con il Gladiator, formazione ambiziosa e costruita per restare stabilmente nei quartieri alti della classifica, rappresentava un banco di prova importante per misurare la competitività della squadra di Carlo Sanchez.

Il successo finale, maturato con carattere e qualità, è un segnale chiaro: il Real Forio c’è e ha tutto per recitare un ruolo da protagonista. Il dato che salta subito all’occhio è la profondità dell’organico biancoverde. Sanchez può contare su una rosa ben assortita, con alternative valide in ogni reparto e giocatori capaci di cambiare volto alla partita anche a gara in corso. Rispetto alla scorsa stagione, il livello tecnico è salito e la gestione delle situazioni complesse – come quella vista dopo il momentaneo 1-2 – mostra progressi significativi. C’è, tuttavia, ancora qualcosa da registrare.

Alcuni meccanismi difensivi restano da affinare, in particolare nelle fasi di transizione negativa e sulle palle sporche in area. Non è un caso che i gol del pareggio e del vantaggio del Gladiator nascano da leggerezze evitabili. Proprio il gol subito dopo appena trenta secondi nel secondo tempo ha riportato alla luce un tema già affrontato nei giorni scorsi: le disattenzioni, se non eliminate, rischiano di pesare nei momenti chiave del campionato. Contro avversari di livello, ogni errore viene spesso punito. In compenso, l’attacco continua a fornire risposte convincenti.

Il Real Forio crea molto e va in rete con regolarità. Santiago conferma la sua vena realizzativa e si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol, mentre Johnson – finalmente decisivo anche in campionato – sblocca la sua stagione con una prodezza che vale tre punti. Il movimento offensivo è fluido, le corsie laterali funzionano (Florio su tutti) e la capacità di arrivare al tiro con tanti uomini rappresenta un’arma in più.

Il successo contro il Gladiator dà slancio al progetto e, più ancora dei tre punti, conta la consapevolezza maturata nei novanta minuti del Calise. La strada è quella giusta, e con il giusto equilibrio tra qualità e attenzione difensiva, questo Real Forio può puntare in alto.

IL TABELLINO

Eccellenza – Girone A

2° giornata

REAL FORIO 2014 – GLADIATOR 1924 3 – 2

REAL FORIO 2014: Santaniello, Mattera, Tarascio, Velotti, Serrano (34’ s.t. Di Meglio), Johnson Yeboah (40’ s.t. D’ Alessandro, Pistola (5’ s.t. Santiago), Iaccarino, Di Lorenzo (20’ s.t. Arcamone), Florio, Arrulo (18’ s.t. Pelliccia).

A disp: Delizia, Carofilo, Verde, Di Costanzo. All. Sanchez C.

GLADIATOR 1924: Marino, Balzano (32’ s.t. De Gregorio), Ciaravolo, De Marco (32’ s.t. Orlando), Manzo (32’ s.t. Calabrò), Campanella, Campanile (29’ s.t. Benevento), Gatto, Romano (16’ s.t. Giorgio), Liguori, Mansour.

A disp: Bombarda, Cestrone, Umile, Bacio Terracino. All. Platone

ARBITRO: Sig. Nazzareno Pisano di Benevento (ass. sig.ri Ariemma e Petti)

RETI: 19’ Arrulo (RF); 44’ Balzano (G); nella ripresa al 1’ Campanile (G); 22’ Santiago; 37’ Johnson Yeboah (RF).

NOTE: Ammoniti Florio, Mattera, Pistola (RF); Campanella, Liguori, Gatto, mister Platone, Celano (dir.) (G). Angoli 5 – 2