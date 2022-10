Prima che i morti superino i vivi… #|4WD

La notizia del crollo dell’ennesima palazzina funeraria in quel del cimitero monumentale di Napoli, ma soprattutto la foto pubblicata un po’ da tutte le testate con quelle bare penzolanti in bella vista (si fa per dire) dai loculi interessati dal crollo, deve farci riflettere ancora una volta sullo stato dell’arte inerente al culto dei morti, specialmente dalle nostre parti. Io, per forza di cose, tornerò a limitarmi alla sola isola d’Ischia giusto per cercare di circoscrivere il campo alle esigenze squisitamente locali di una comunità che, insieme ai suoi amministratori locali, vive ormai la propria quotidianità nell’inerzia del concetto “l’asteco chiove e ‘a casa scorre, mamma m’ha fatto e Dio ce penza”.

Ogni municipalità di Ischia ha il suo cimitero, com’è giusto che sia. Ma il denominatore comune di tutti e sei è il sovraffollamento. Non starò qui a ripetere le condizioni assolutamente da terzo mondo in cui si procede a sempre nuove inumazioni, ovvero sull’atavico ritardo con cui, volendo rinviare al più tardi possibile il problema della sistemazione dei resti di un proprio caro, vengono eseguite le richieste di riesumazione delle salme impedendo la liberazione di posti a favore di nuovi defunti. Intanto il panorama, al pari dei tantissimi altri problemi in cui le amministrazioni locali non intendono addentrarsi più di tanto per non scontentare i propri elettori, è assolutamente desolante. E dobbiamo già ritenerci fortunati ad essere totalmente fuori da quel racket del caro estinto che invece, in terraferma e non certo solo a Napoli (chiedete un po’ al Verano di Roma cosa succede), costringe le famiglie dei defunti a piangere due volte: una per la perdita del loro congiunto, l’altra… per offrirgli una degna sistemazione post mortem.

Ritengo assolutamente indifferibile una pianificazione diversa del sistema cimiteriale locale, in particolar modo per la gestione degli spazi pubblici e dei relativi tempi di conservazione dei resti mortali e la creazione di un impianto di cremazione condiviso. #Sveglia!

foto corriere.it