Prima Categoria. Castagna: Abbiamo l’obiettivo della Promozione, ma ora apriteci il campo!

Sabato alle 14.30 (mentre andiamo in stampa non è ancora stato diffuso il comunicato ufficiale) torneremo in campo – ci ha detto il presidente del Lacco Ameno, Salvatore Castagna – ma sarà ancora con le porte chiuse al Patalano. Speriamo dalla prossima partita in casa di riaprire l’impianto perché abbiamo mandato tutta la documentazione e stiamo aspettando che ci rilascino questo “benedetto” certificato di agibilità per riaprire il campo al pubblico. Siamo impegnati contro il Blue Lion Visciano, una buona squadra che, come noi, domenica scorsa ha perso contro il Pianura 1977”.

“Di Spigna è dei nostri. Lavoriamo per tornare presto in Promozione”

“Noi ci stiamo organizzando – ci confida il numero uno rossonero – per fare un campionato da protagonisti. E’ vero, c’è stata questa falsa partenza con il Pianura, però di dobbiamo dire che avevamo delle mancanze a livello di organico. C’era qualcuno infortunato e qualche episodio che ci ha danneggiato, però i ragazzi si sono allenati bene durante la settimana. Contiamo di recuperare qualche squalificato e speriamo di avere in campo anche il nuovo acquisto Luca Di Spigna. Filosa non sarà dei nostri per la squalifica ricevuto durante la prima partita, però cercheremo di mettere in campo la migliore formazione. Il nostro obiettivo è quello di essere protagonisti di questo campionato perché vogliamo ritornare, quanto prima, in Promozione.”