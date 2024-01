“Prezioso lavoro alla ricostruzione post-sisma”, Giacomo Pascale conferma il “sismico” Apetino

Ugo De Rosa | A leggere le motivazioni che hanno spinto il sindaco Pascale a prorogare l’arch. Apetino nel suo ruolo al comune di Lacco Ameno, viene un sussulto di stupore. Uno stupore legato alle parole che raccontano di un rapporto lavoro così florido da non meritare, però, la promozione a tempo indeterminato. Un contro senso in termini, si potrebbe dire. Tuttavia, la giunta di Lacco Ameno, nel complesso piano di “assunzioni di personale addetto alla Ricostruzione di Ischia” ha prorogato la collaborazione con l’arch. Andrea Apetino fino al 31 dicembre 2024.

Ed eccoci alle motivazioni che lasciano un po’ stupiti. “Il Comune di Lacco Ameno – si legge nella determina di proroga -, oltre ad aver valutato i titoli dell’arch. Andrea Apetino con esito positivo, nel corso del rapporto di lavoro ha avuto modo di apprezzarne il prezioso lavoro svolto nell’ambito degli Uffici deputati alla ricostruzione post-sisma e, in particolare, la fondamentale consulenza in materia di architettura in relazione alle pratiche del sisma e della ricostruzione di edifici ed opere pubbliche e private” e, ancora, “in ordine all’impatto organizzativo, analizzate le varie opzioni gestionali possibili, la conferma e la proroga del rapporto di lavoro con l’arch. Andrea Apetino a tempo determinato sino al 31.12.2024 consente di garantire l’interesse al buon andamento dell’amministrazione”.

Fin qui tutto bene. Quello che lascia stupiti è quest’altra considerazione della premessa dello stesso atto: “CONSIDERATO CHE nel Settore Tecnico dell’Ente permangono carenze di personale che non consentono una funzionale organizzazione delle attività ordinarie contestualmente a quelle straordinarie, connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata, anche a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 26.11.2022, per cui risulta necessario continuare ad avvalersi delle risorse assegnate in virtù dell’art. 30-ter della legge n. 69 del 21 maggio 2021 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, intitolato “Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia”, per la copertura delle figure previste nell’Ufficio Tecnico comunale”.

Quale interesse di buon andamento dell’amministrazione può garantire l’arch. Apetino se durante il suo rapporto di lavoro il comune di Lacco Ameno ha sofferto di carenza di personale che non consentono una funzionale organizzazione delle attività ordinarie? Soprattutto alla luce che due di questi assunti “sismici” sono entrati nella pianta organica di Lacco Ameno con rapporto a tempo indeterminato?

Dove si è esagerato con le parole? Quale delle due previsioni è errata? Misteri della torre di Lacco Ameno.

l’assunzione “sismica” in breve

l’art. 32, comma 6, della legge 16 novembre 2018, n. 130, ha previsto che “Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme possono assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità per l’anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020, con contratti di lavoro a tempo determinato.

Il Comune di Lacco Ameno, in virtù delle facoltà assunzionali in deroga ha assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato rispettivamente n. 4 unità di personale nel 2018 e n. 8 unità di personale nel 2019 e nel 2020 per assicurare l’assistenza alla popolazione colpita dal terremoto nonchè la programmazione e l’avvio delle attività di ricostruzione post sisma.

I predetti contratti a tempo determinato con i professionisti nella ricostruzione, in considerazione della mancata proroga della misura di cui all’art. 1, comma 752, della legge finanziaria 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2021 determinando, unitamente alla carenza di personale tecnico presso gli Uffici Comunali, un brusco e decisivo rallentamento degli adempimenti connessi alla ricostruzione pubblica e privata.

Al fine di garantire l’operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l’anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L’art. 1, comma 432, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata in G.U. al supplemento ordinario serie generale n. 303 del 30.12.2023, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Il Comune di Lacco Ameno, avvalendosi delle risorse assegnate ha assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato n. 4 unità di personale tecnico negli anni 2021, 2022 e 2023 per la prosecuzione delle attività connesse alla ricostruzione post sisma, con oneri a carico del bilancio statale; di queste unità di personale 2 sono state assunte a tempo indeterminato presso il Comune di Lacco Ameno e n. 2 unità di personale con profilo professionale di Funzionario dell’Area Tecnica nel III Settore Lavori Pubblici e Demanio, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno sino al 31 dicembre 2024, salvo proroga, mediante conferma del personale già in sevizio ovvero mediante scorrimento di graduatoria vigente o mediante procedura selettiva pubblica; n. 2 unità di personale con profilo professionale di Funzionario dell’Area Tecnica nel IV Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno sino al 31 dicembre 2024

Con altre determine, ultima quella 28.12.2023, a seguito di concorso pubblico e delle disposizioni di rinnovo della misura, sono stati assunti in servizio presso il Comune di Lacco Ameno e prorogati sino al 31.12.2023, n. 4 candidati risultati idonei ed utilmente classificati nella graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, tra i quali risulta in servizio presso l’Ente l’arch. Andrea Apetino con profilo professionale di “Funzionario Tecnico” (ex Cat. D) con rapporto di lavoro a tempo pieno per 36 ore settimanali e a tempo determinato sino al 31.12.2023, salvo proroga di legge.