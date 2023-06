Previsioni meteo: nubi in aumento

Per la giornata di mercoledì 14 giugno sono previsti cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco in serata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3398m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

Fonte 3bmeteo.it

foto vito colella