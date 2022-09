Previsione prezzi delle Meme Coin – Tamadoge Supererà Floki Inu, Dogelon Mars e SafeMoon Inu￼

Il valore dei prezzi delle meme coin ha fornito ricavi spettacolari tra il 2020 e il 2021. Adesso dopo il crollo dei prezzi nel 2022 gli utenti sono alla ricerca di nuove meme coin su cui investire.

Questa guida si concentrerà su Tamadoge, una delle migliori crypto in arrivo e di certo la migliore criptovaluta da comprare nel 2022. Parleremo delle previsioni legate al prezzo della meme coin e come comprare Tamadoge nel 2022.

Investi in Tamadoge ora

5 fattori chiave per cui Tamadoge supererà Floki Inu, Dogelon Mars e SafeMoon Inu nel 2022

Quale sarà la prossima meme coin a esplodere? Anche se token come Floki Inu e SafeMoon Inu hanno regalato buone performance in passato, il nostro consiglio va su Tamadoge che si rivela una tra le più popolari meme coin pronta a fare il botto. Vediamo perché questo token rappresenta un buon investimento.

Asset deflazionario

Una delle caratteristiche più importanti di Tamadoge è che punta a essere un asset deflazionario. In primo luogo TAMA è la criptovaluta nativa e l’utility token del Tamaverse, un ecosistema virtuale di tipo play-to-earn (P2E) che permette agli utenti di partecipare per vincere premi legati al gioco.

Il token TAMA è un asset deflazionario, con una fornitura totale definita in 2 miliardi di monete. Safemoon Inu, invece, ha una fornitura massima definita in 1 trilione di token. Il team di Tamadoge ha inoltre dichiarato che sarà bruciato il 5% di tutti i token usati per acquistare gli oggetti virtuali nello store. Questo accorgimento serve a far crescere la domanda di token rispetto alla reale offerta.

Piattaforma P2E e impiego degli NFT

TAMA ha il potenziale per assicurare grandi guadagni rispetto alle altre meme coin e diventare una tra le criptovalute del futuro più promettenti. La maggior parte dei meme token non offrono agli investitori e acquirenti la possibilità vera e propria di utilizzo. Invece Tamadoge permetterà ai propri utenti di partecipare a una piattaforma di tipo play-to-earn e ottenere premi in criptovaluta.

Inoltre Tamadoge punta a cavalcare l’onda lunga delle possibilità legate al web 3.0 usando la tecnologia degli smart contract per offrire agli investitori possibili utilizzi degli NFT. I giocatori possono comprare, creare e nutrire i cuccioli Tamadoge, animali virtuali mintati in forma di NFT grazie alle funzionalità degli smart contract.

Questi token possono essere acquistati solo in cambio dei TAMA sul Tama store. Di conseguenza, un possibile successo della piattaforma P2E potrebbe determinare l’aumento del prezzo per i token TAMA.

Token Multi-Utility

Quando ci si appresta a studiare le ragioni che porteranno una meme coin a fare il botto è importante considerare l’utilità del token e il contributo per lo sviluppo del suo ecosistema sulla blockchain. Se da una parte le attività di marketing e la promozione sui social media sono importanti, bisogna ricordare che molte meme coin perdono potenza nel lungo termine per via della loro mancanza di utilità.

I TAMA sono l’elemento centrale del Tamaverse. Servono per giocare e per acquistare i token non fungibili da usare come personaggi di gioco. Inoltre, il migliore giocatore viene premiato con i TAMA in palio nelle pool dei premi per il gioco P2E. Di fatto i TAMA rappresentano un elemento di reale valore per gli utenti del Tamaverse.

Maggiore potenziale di crescita

Le meme coin più popolari hanno subito importanti correzioni al ribasso dopo aver rappresentato per i propri possessori una fonte importante di guadagno. Per esempio Safemoon Inu ha toccato il suo record di $0,0002 nel 2021 mentre adesso si trova sotto del 98% rispetto al suo ATH.

D’altra parte, TAMA si trova nella sua fase di prevendita e quindi è disponibile a un prezzo molto più basso rispetto a quanto potrebbe raggiungere presto. Moltre crypto vengono poi quotate a un prezzo più alto rispetto a quello con cui sono state vendute in fase di prevendita, offrendo agli investitori una prima possibilità di rientro sull’investimento.

TAMA sarà listato sul popolare exchange centralizzato LBank e sul DEX UniSwap. Una volta presenti nel listino dei principali exchange, i token sono soggetti a un più alto volume di trading perché sono anche disponibili per un pubblico maggiore. Per il momento gli utenti possono comprare Tamadoge sul sito ufficiale in prevendita.

Prossime tappe della roadmap

Stando al whitepaper di Tamadoge, è previsto il lancio di un’app di realtà aumentata (AR) già entro la fine del 2023. L’app avrà le stesse funzioni del gioco P2E su web ma la piattaforma AR permetterà ai giocatori di accedere al Tamaverse in una maniera del tutto nuova.

Tamadoge prevede lo sviluppo del Tamadoge Onramper nei prossimi anni, si tratta dell’implementazione di un sistema diretto di pagamento in valuta corrente dei TAMA nei prossimi anni. Inoltre, la piattaforma è già pronta per listare i token in vari DEX e CEX, elemento che facilita la crescita del progetto.

Le Meme coin dominano ancora il mercato delle crypto?

Dopo la popolarità raggiunta dalle meme coin nel 2020 e 2021, questo settore crypto si è quasi estinto nel corso dell’anno. Per esempio, Dogelon Mars ha perso oltre il 98% rispetto al suo ATH di luglio 2021, mentre crypto famose come Dogecoin hanno perso il 90% rispetto al loro picco.

Dureranno le meme coin? Sta di fatto che la volatilità non è un elemento nuovo nel mercato crypto, però gli utenti potrebbero essere interessati a massimizzare gli investimenti e puntare a quelle criptovalute in grado di fornire una certa utilità ai loro utenti.

Tamadoge da vicino

La piattaforma Tamadoge permette ai propri utenti di prendere parte a un gioco di tipo play-to-earn (P2E) sul metaverso che offre l’opportunità di vincere premi in criptovalute. Il token nativo TAMA è adesso in fase di prevendita e gli utenti possono acquistare 40 TAMA per 1$

Una buona occasione per quegli acquirenti in cerca di un buon affare, agli investitori è richiesto l’acquisto minimo di 1.000 TAMA. In questa fase è possibile acquistare in prevendita fino al 50% dell’intera fornitura di token, che ammonta a 2 miliardi di monete. Il team di sviluppatori ha destinato il 20% della fornitura alla compravendita sugli exchange, centralizzati e decentralizzati, per offrire a un pubblico più ampio la possibilità d’accesso al token.

Il rimanente 30% delle monete sarà mintato nel corso dei prossimi 10 anni. Il personaggio di gioco Tamadoge in formato NFT è il fulcro della stessa piattaforma P2E perché usato per le battaglie contro altri giocatori e per vincere punti che permettono di scalare la classifica mensile.

I giocatori che guadagnano più punti sono premiati con i TAMA depositati nella ‘dogepool’. Il team di Tamadoge ha ricevuto la verifica di tipo KYC da parte di CoinSniper, e il codice dello smart contract è stato analizzato con cura da SolidProof.io, tutti elementi che fanno crescere la credibilità del progetto.

Gli utenti che ne vogliono sapere di più possono iscriversi al gruppo Telegram ufficiale e restare aggiornati. Ricorda che gli amministratori non ti contatteranno mai attraverso messaggio diretto (DM), fai attenzione alle truffe in cui i malintenzionati rubano il profilo e il nome utente degli amministratori o i moderatori del progetto.

Investimento minimo 1.000 TAMA (∼$20 + gas fee) Investimento massimo N/D Metodo d’acquisto ETH, USDT, Carta via Transak Blockchain Ethereum Prevendita Beta Terminata Prevendita Termina nel 4° trimestre 2022

Come comprare Tamadoge (TAMA)

Gli investitori possono decidere se comprare la criptovaluta TAMA. Di seguito spieghiamo passo dopo passo come comprare adesso Tamadoge.

Step 1: Apri un wallet crypto

Per comprare Tamadoge è necessario scaricare un wallet crypto.

MetaMask è uno tra i migliori wallet crypto e permette agli utenti di collegarsi direttamente alla prevendita di Tamadoge.

È sufficiente visitare il sito di MetaMask e cliccare su ‘Download’.

Step 2: Compra ETH o USDT

Per comprare Tamadoge servono ETH o USDT. Basta visitare un qualsiasi exchange di criptovalute, comprare Ethereum o USDT e trasferire i token al proprio wallet Metamask.

Step 3: Collega MetaMask alla piattaforma di prevendita di Tamadoge

Il prossimo passo è andare sul sito di Tamadoge e cliccare ‘Connect Wallet’ e scegli il tipo di wallet da collegare alla piattaforma di prevendita.

Segui le istruzioni per collegare correttamente il wallet.

Step 4: Compra i token TAMA

L’ultimo passaggio è l’acquisto vero e proprio di TAMA. Devi inserire la quantità di TAMA che vuoi comprare e selezionare ‘Convert ETH’ o ‘Convert USDT’. L’acquisto minimo è di 1.000 TAMA.

Gli acquirenti potranno riscattare i propri token TAMA solo quando la prevendita sarà conclusa. Quando il periodo di prevendita sarà chiuso, clicca su ‘claim’ sull’homepage del sito ufficiale di Tamadoge.

È anche possibile comprare TAMA con carta di debito o di credito, servendosi del noto servizio fiat on-ramp Transak. Questa possibilità è disponibile solo dopo aver collegato l’account al wallet MetaMask.

Conclusioni

Questa guida mostra come acquistare TAMA, uno dei nuovi progetti di gioco sul metaverso e P2E più promettenti. Tamadoge consente agli utenti di creare i propri NFT e guadagnare premi in criptovalute attraverso la piattaforma di metaverso collegata, il Tamaverse.

