Prevenzione e controllo, la Polizia Municipale di Forio intensifica il suo operato sul territorio

Si intensificano le attività di previsione e controllo su tutto il territorio foriano, da parte della Polizia Municipale comandati dal Ten. Col. Ing. Giovangiuseppe Iacono. Attività di verifica che aumentano esponenzialmente visto anche il periodo di alta stagione. Oltre al controllo delle strade, che in questi giorni vengono messe a dura prova dal notevole numero di persone e veicoli presenti sul territorio, le donne e gli uomini della Polizia Municipale sono impegnati a fronteggiare varie criticità. In particolar modo sono stati intensificati i controlli per quanto riguarda il fenomeno del “sacchetto selvaggio”, sul randagismo, sul commercio e controllo spiagge.

E proprio su queste due ultime tematiche ieri (martedì 26 luglio) un importante, blitz coordinato dal neopromosso luogotenente Antonio D’Aiello veniva messo a segno. Durante la mattinata il luogotenente insieme ai suoi colleghi, hanno sequestrato diversi ombrelloni e sedie che occupavano abusivamente le spiagge libere del Comune di Forio, riconsegnandole alla fruibilità di tutti. Allo stesso tempo sono stati confiscati abiti e oggettistica contraffatta lasciata da ambulanti datisi alla fuga.

Infine, da segnalare anche la sensibilità degli agenti foriani verso gli animali. Mercoledì pomeriggio, lo stesso Luogotenente D’Aiello coadiuvato dai suoi colleghi, durante attività di controllo, venivano fermati da alcuni passanti che hanno notato un piccione impigliato nei cavi dell’alta tensione. Prontamente gli agenti hanno organizzato in brevissimo tempo le operazioni di salvataggio mettendo in sicurezza il volatile. I passanti, vista la sensibilità e l’operosità degli agenti, hanno gradito con un caloroso applauso.