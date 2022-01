Prestito consolidamento debiti: cosa sapere

Il consolidamento debiti rappresenta la soluzione ideale per tutte quelle persone che hanno troppe rate da pagare ogni mese, e che per questo motivo si vedono compromesso il proprio budget familiare. Lo strumento è stato introdotto dal DL 212/2011, con lo scopo di evitare il sovra-indebitamento. In sintesi, si tratta di un prestito che accorpa in un’unica rata mensile gli altri finanziamenti in corso. Nelle prossime righe vedremo insieme tutto quello che occorre sapere.

Cos’è il prestito consolidamento debiti?

Abbiamo detto che il prestito consolidamento debiti non è altro che un finanziamento in grado di accorpare gli altri prestiti in corso, restituendo un’unica rata mensile. L’importo di tale rata sarà inferiore della somma di tutte le altre quote mensili che il debitore sta già pagando. Questa particolare soluzione rende di fatto l’estinzione del debito più sostenibile è più facilmente gestibile.

Chiaramente il periodo di ammortamento del prestito consolidamento debiti sarà superiore, ma il tasso di interesse non è improbabile risulti più contenuto. Affinché questa forma di finanziamento venga concessa, è necessario prendere in considerazione alcuni fattori. In prima battuta, come qualsiasi altro prestito, il richiedente non deve costituire un rischio per l’istituto o la banca.

In altre parole non deve avere avuto segnalazioni come cattivo pagatore alla Centrale Rischi (CRIF). In secondo luogo il rapporto tra la rata e le entrate mensili del richiedente deve essere sostenibile. Nel caso non fosse possibile offrire come garanzia un reddito regolare, la banca potrebbe richiedere un’ulteriore garanzia, data dalla figura del garante.

Come ottenere un prestito consolidamento debiti e a chi rivolgersi

Ai fini dell’erogazione del finanziamento, la banca o la società finanziaria necessitano dei documenti legati ai prestiti che si desidera estinguere. Tra tutti, di fondamentale importanza sono i conteggi estintivi. Si tratta dei calcoli dei debiti residui che andranno rimborsati ai creditori originali. Chiaramente sono proprio questi conteggi che determineranno l’importo del prestito consolidamento debiti.

Ma a chi rivolgersi per accedere a una soluzione di questo tipo? Chiaramente il mercato è particolarmente affollato in tal senso, ma prendere in considerazione il consolidamento debiti Compass rappresenta sicuramente una buona idea. Il meccanismo alla base di questa proposta è per ovvi motivi del tutto simile ad altri prodotti, ma parlando di Compass si fa riferimento a uno dei maggiori leader di settore.

I vantaggi del prestito consolidamento sono numerosi, dal momento che permette di estinguere gli altri prestiti in corso. Se le garanzie offerte dal debitore lo permettono, con Compass è possibile anche richiedere liquidità aggiuntiva, fermo restando il beneficio di dover interfacciarsi con un unico interlocutore. L’importo massimo richiedibile arriva fino a 30.000 euro.

Anche sotto l’aspetto dei tempi di erogazione la formula Compass si comporta piuttosto bene, seppur siano variabili a seconda delle condizioni del richiedente. Il finanziamento può essere richiesto sia da lavoratori dipendenti che autonomi oppure pensionati, di età compresa tra i 18 e i 75 anni. L’età massima si riferisce al termine del rimborso e non della richiesta.

Contratto consolidamento debiti: cosa deve contenereNel contratto di consolidamento debiti devono essere riportate alcune informazioni, tra l’altro stabilite dalla legge. Tra le principali, i dati di contatto della società finanziatrice e l’importo finanziato. In aggiunta, saranno indicate le scadenze delle rate e i relativi importi, il numero delle stesse, le modalità di erogazione, i prezzi e le condizioni praticate, i tassi di interesse (compreso quello di mora), il TAEG ed eventuali coperture assicurative sottoscritte.