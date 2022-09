Prestiti personali Online: come funziona, quale scegliere

Il 2022 secondo dati ISTAT ha visto un’impennata dei prezzi al consumo e dei piccoli prestiti personali, scelti per far fronte alle spese improvvise ed onerose senza la necessità di intaccare i propri risparmi. In italia c’è sempre stato un importante problema di analfabetismo finanziario, per il quale molte persone non sono in gradi di analizzare e farsi un’idea dei servizi finanziari disponibili sul mercato, per cui capita molto spesso di sentir confondere i prestiti velocissimi online -come i prestiti finalizzati- con i non finalizzati.

Prestiti finalizzati e non finalizzati

Quando si accede al credito bancario, bisogna scegliere attentamente gli strumenti finanziari, sulla misura delle proprie esigenze e obiettivi. La prima differenza con la quale poter distinguere e comprendere molti degli strumenti finanziari è quella che intercorre tra prestiti finalizzati e non finalizzati.

Accedendo a un prestito finalizzato, la liquidità ricevuta è spendibile esclusivamente per l’acquisto di un bene indicato al momento della richiesta di finanziamento, sul quale penderà l’ipoteca, per cui il creditore potrà rifarsi nel caso in cui non gli venga corrisposta la remunerazione degli interessi assieme al rimborso rateizzato.

Come intuibile quindi, la grande differenza con il prestito personale è il versamento di una somma scelta dal cliente, non sulla base del prezzo di un prodotto specifico, interamente spendibile come meglio si preferisce.

Non solo la somma ricevuta, scegliendo il prestito personale l'interessato dovrà anche selezionare l'ente creditizio più opportuno e in linea con le proprie esigenze.

Confrontare i finanziamenti

Le diverse condizioni poste dagli enti creditizi si appoggiano prevalentemente su 4 variabili essenziali per la loro valutazione: tassi d’interesse, ammortamento, costi obbligatori, modalità di adesione.

TAN e TAEG: differenze

Il TAN, Tasso Annuale Nominale, è il tasso d’interesse puro applicato alla soma prestata. Può essere di vario tipo: fisso, variabile, misto, agevolato e anche zero. A seconda dell’andamento del mercato, i tassi posso essere più o meno convenienti in differenti situazioni. Il tasso fisso stabilisce una percentuale che rimarrà sempre invariata fino all’estinzione del rapporto, mentre il variabile può tornare utile se si è in un periodo in cui i tassi sono previsti in discesa.

Il TAEG, Tasso Annuale Effettivo Globale, comprende ogni voce del costo del prestito personale o di un mutuo, come costi obbligatori, l’apertura e il mantenimento del conto corrente e il TAN.

Ammortamento di un prestito

L'ammortamento è in sostanza la pianificazione e calendarizzazione di un investimento, dove vengono previste le cadenze rateali fino alla scadenza.