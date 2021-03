Pressing della Federazione: «Dilettanti, datevi una mossa!»

Mercoledì 10 marzo scorso si riunì il consiglio direttivo della LND che si ripromise di consegnare a stretto giro al presidente federale Gravina (incaricato dal consiglio federale) i format per la ratifica, dopo aver naturalmente modificato eccezionalmente le relative norme organizzative. Giovedì, venerdì e sabato sono passati.

La domenica, vabbé, è giorno festivo e non lo consideriamo. Dunque, cara Lega Nazionale Dilettanti, dove sono i format “promessi”, da verificare e ratificare, per poi dare il via libera – tramite il CONI – per consentire la ripresa degli allenamenti alle squadre partecipanti in maniera collettiva, proprio come avviene in Serie D?

E’ la sintesi della nota inviata ieri dal presidente federale Gravina alla LND presieduta da Cosimo Sibilia, il quale a distanza di qualche ora ha risposto, garantendo l’invio dei format entro e non oltre il primo pomeriggio di domani, mercoledì. Un sollecito forse inaspettato da parte della lega dilettantistica che, evidentemente, è ancora alle prese con qualche società che non ha terminato di sfogliare la margherita o, molto probabilmente, sta cercando di emulare Penelope. Mettetevi nei panni i tutti quei presidenti che hanno già versato le quote d’iscrizione e l’assicurazione dei tesserati per intero; che hanno sborsato fino all’ultimo centesimo i costi dei cartellini dei ragazzi del vivaio e dei campionati giovanili, che non sono mai iniziati e mai inizieranno. A fronte di queste spese, hanno fatto da contraltare due o forse tre partite di campionato e un paio di coppa. Adesso si dovranno aggiungere i canonici rimborsi spese e l’anticipazione dei soldi per tamponi e sanificazioni. Soldi che la FIGC avrebbe già chiesto al governo, da stornare ai club sottoforma di contributo a fondo perduto. Ma quando? Per le società virtuose, quelle che non hanno perso sponsor e hanno dirigenti facoltosi, spendere delle somme extra non costituisce un problema. Stiamo parlando di uno scarso dieci per cento delle società che hanno deciso (o sono state “invitate”) a riprendere la via del campo, anche per non rischiare di perdere i soldi già versati. In merito al possibile svincolo “per rinuncia” dei calciatori, ancora non se ne parla in via ufficiale forse perché si attende una mossa dell’Associazione calciatori, con decisione a stagione conclusa, con tanti saluti per i presidenti poco lungimiranti e attenti, che conoscono poco i regolamenti… Ecco spiegato uno dei motivi per i quali si è passati dall’80% dei “non proseguiamo” – in seguito ai sondaggi in videocall fatti dai presidenti dei vari comitati due mesi fa – all’attuale circa 60% dei “sì, ripartiamo”. Dunque i comitati regionali che non hanno ancora un numero preciso di società disposte a ripartire, nella giornata di oggi dovranno chiudere il cerchio.

ACCORPAMENTI? – Per i comitati che non sono in grado di formare nemmeno dei mini-gironi perché all’appello hanno risposto pochissime squadre, potrebbe prospettarsi l’ipotesi di accorpamento con altri comitati. Umbria e Friuli V.G., che avevano già abbassato la saracinesca, saranno d’accordo? Le cinque lucane (capeggiate dal Melfi dell’ex Destino) saranno “distribuite” geograficamente tra Puglia, Campania e Calabria? Chi vivrà…

S.M.