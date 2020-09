Presidenti di seggo di nuovo in municipio. Verbali al setaccio

Quello che sta accadendo a Lacco Ameno ha dell’incredibile.I presidenti di seggio hanno asciato l’adunanza dei commissari ed accompagnati dalla Polizia di Stato si sono recati in municipio presso gli uffici elettorali.

All’esito della commissione ci sarebbe stato un nuovo colpo di scena sul conteggio die voti e sulla redazione dei verbali. In ballo ci sono 16 voti. La commissione avrebbe voluto procedere con la proclamazione prevista, ma le autorità invocate dalla Prefettura di Napoli hanno disposto un ulteriore confronto tra i presidenti e gli uffici elettorali in municipio. Nella sede comunale anche un funzionario della Prefettura per dirimere la questione.

Seguono aggiornamenti