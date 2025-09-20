Presi a stampellate sul bus Eav: mattinata di follia a Fontana

Una scena surreale, a tratti comica ma allo stesso tempo preoccupante, si è consumata questa mattina a Fontana a bordo di un autobus dell’Eav. Erano da poco passate le 13, quando il mezzo, partito regolarmente dal capolinea, ha dovuto fermarsi improvvisamente all’altezza di Piazza Cavonera, dopo che una passeggera ha dato in escandescenze.

La donna, che si muove con l’aiuto di un paio di stampelle, avrebbe iniziato a inveire contro alcuni viaggiatori, per poi passare rapidamente dalle parole ai fatti. Colpendo con le stampelle prima un ragazzo che si trovava a bordo e poi la giovane autista del bus, ha scatenato il panico tra i presenti, costretti ad assistere a una scena tanto grottesca quanto violenta.

Il mezzo è rimasto fermo per diversi minuti, mentre alcuni passeggeri cercavano di riportare la calma e altri, terrorizzati, si sono precipitati a scendere. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per soccorrere i feriti, le cui condizioni al momento non destano particolare preoccupazione. Intanto si attende l’arrivo delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.