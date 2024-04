Presentazione del primo rapporto BEI su analisi rischi e vulnerabilità climatiche nell’isola di Ischia

La Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (BEI), dott.ssa Gelsomina Vigliotti, e il Commissario Straordinario per la ricostruzione post-sisma e delegato all’emergenza frana a Ischia, Giovanni Legnini, terranno a Ischia un incontro per la presentazione del “Rapporto sull’analisi dei rischi e delle vulnerabilità climatiche nell’Isola di Ischia”.

L’evento, che avrà luogo venerdì 19 aprile, alle ore 14.30, nella suggestiva cornice dei Giardini Ravino, l’orto botanico nel Comune di Forio, sarà l’occasione per presentare alle istituzioni, ai tecnici, ai comitati cittadini e alla stampa i risultati dello studio condotto dai consulenti incaricati dalla BEI, sulla base dell’accordo di collaborazione siglato ad aprile scorso tra la stessa Banca Europea per gli Investimenti e la Struttura Commissariale.

Si tratta del primo studio sul cambiamento climatico integrato nel contesto della ricostruzione post calamità naturali, volto a favorire l’indirizzo di sostenibilità e resilienza nella ricostruzione e di messa in sicurezza di un territorio multirischio e interessato dal sisma del 2017 e dalla recente alluvione del 2022. All’incontro, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dei rappresentanti di Regione Campania, Città metropolitana di Napoli, Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e i sindaci dell’isola di Ischia, interverrà in collegamento anche il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. Gilberto Pichetto Fratin.