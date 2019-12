Presentata la 15^ edizione della “Forio in Corsa”,in programma domenica 29 dicembre

Poco dopo le 12 questa mattina 21 dicembre, dalla sala conferenze del comune di Forio in piazzale Marinai d’Italia, è stata presentata, con una diretta Facebook dalla pagina ufficiale della squadra podistica “Forti e Veloci isola d’Ischia, la 15^ edizione della classica gara podistica di fine anno.

Moderatore della conferenza è stato Claudio Iacono e sono intervenuti il delegato allo sport del comune di Forio Gianni Matarese, l’assessore e vice preside dell’istituto Mennella Luigi Lamonica, la professoressa Ilia De Angeli ed il presidente dei Forti e Veloci Michelangelo Di Maio. Tra le novità di quest’anno innanzitutto c’e stato il cambio di data, non più il 31 dicembre ma domenica 29 dicembre, l’inserimento della gara nel calendario regionale della Federazione italiana di Atletica Leggera, la collaborazione della Fidas per sensibilizzare i cittadini isolani alla donazione del sangue, la partecipazione degli studenti dell’istituto Mattei alla gara di 2,5 km con ben 62 atleti già iscritti, nonché la conferma della gara per i più piccoli, la 200 metri per i bambini dai 4 agli 8 anni e la gare di 1 km per i ragazzi dai 9 ai 12 anni.L’appuntamento per tutti è alle ore 11 in piazza medaglia d’oro ( meglio conosciuta come piazza San Gaetano).Il traffico sarà interrotto solo sulle strade comunali che interessano il porto con la via Marina, il lungomare con la via Giovanni Mazzella fino a poco prima del becco dell’Aquila e lungo il corso Francesco Regine e via Filippo di Lustro, dalle 11 alle 14. Alle 11.20 partirà la gara di 1 km , alle 11.30 quella di 2.5 km , alle 12 la 10 km competitiva e subito dopo la 200 metri per i bambini. Il corpo della Polizia Municipale e dil Forio CB garantiranno la sicurezza del percorso.

Gli organizzatori invitano tutti gli sportivi a partecipare e ricordano che è possibile iscriversi alla gara competitiva dal sito camelotsport.it mentre per le corse non competitive sarà possibile iscriversi sul posto.