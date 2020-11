Presbiteri e diaconi della Diocesi di Ischia tutti negativi!

L’annuncio social del vescovo Lagnese prova a gettare acqua sul fuoco rispetto al caso di positività scoppiato a Serrara Fontana.

“Nella giornata di ieri – si legge sul profilo ufficiale della Diocesi -, per volontà del Vescovo Pietro, i presbiteri e diaconi della Diocesi si sono sottoposti a tampone nasofaringeo da Covid-19, risultando tutti negativi al coronavirus. Per ogni cautela, il Vescovo ha disposto la chiusura e la sanificazione delle chiese della Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Monterone – Forio, visti i tanti casi positivi da Covid-19 in quella zona dell’Isola.

Continuiamo a pregare per il carissimo don Angelo: nella giornata di ieri è stato trasferito nel reparto Covid, sono in corso gli approfondimenti diagnostici e tutte le cure del caso.