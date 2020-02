Preparati con il CIDI Isola d’Ischia per i concorsi scuola e TFA 2020

Il Centro d’Iniziativa Democratica degli Insegnanti Isola d’Ischia comunica che è in partenza il primo modulo di un ciclo di seminari intensivi di formazione professionale finalizzati alla preparazione per la partecipazione al concorso (ordinario e straordinario) scuola 2020, nonché per le prove d’accesso al TFA Sostegno V ciclo (DM 95 del 12.02.2020).

Le attività formative saranno tenute da Jane Valletta presso sedi in corso di definizione sull’isola d’Ischia. In particolare il primo modulo si terrà nel mese di marzo e prevede: quattro incontri in presenza per complessive quindici ore di formazione + manuali + dispense e software di simulazione.

Il primo incontro intensivo è fissato per domenica 1 marzo (ore 10/13 e 15/18). Termine iscrizioni: 27 febbraio 2020. E’ facoltà degli organizzatori anticipare il termine delle iscrizioni per esaurimento dei posti disponibili.

Inoltre è attivo uno sportello di consulenza personalizzato ogni lunedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 20 presso la sede in Via delle ginestre 3 ad Ischia per: verifica dei requisiti di ammissione, conseguimento dei 24 CFU, possibilità di incrementare il punteggio dei titoli valutabili, definizione di un percorso formativo personalizzato, materiale didattico per lo studio e l’approfondimento personale, assistenza per l’inoltro della domanda di partecipazione, attività formative intensive per specifiche discipline, anche per piccoli gruppi. Maggiori informazioni su www.ischiacidi.it. E’ possibile ricevere informazioni alla mail ischiacidi@libero.it.

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la Direttiva 170/2016.