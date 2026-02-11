Premio “Valerio Iacono”: al Liceo Buchner la cerimonia finale della prima edizione nel giorno del suo 50° compleanno

Domani, giovedì 12 febbraio 2026, dalle ore 10.30 alle 11.30, presso l’Aula Magna del Liceo Buchner di Ischia Porto (aula 117, ex laboratorio di informatica), si svolgerà la cerimonia conclusiva della I Edizione del Premio dedicato a Valerio Iacono.

Organizzato dall’Associazione Terra in collaborazione con il Liceo Buchner, il Premio rappresenta molto più di un evento scolastico: è una celebrazione della memoria, della gentilezza e del valore umano che Valerio ha saputo trasmettere a chiunque lo abbia conosciuto.

Prematuramente scomparso, Valerio Iacono ha lasciato un segno profondo nella comunità per il suo spirito gentile, la disponibilità sincera e la capacità di prendersi cura degli altri. La sua eredità vive oggi nei gesti, nei valori e nell’esempio che continuano a ispirare le nuove generazioni. Istituire un premio a lui dedicato significa trasformare il ricordo in impegno concreto e condiviso.

Il tema scelto per questa prima edizione è stato “La gentilezza per costruire bellezza e competenze”. Il 22 gennaio 2026 gli studenti delle classi quarte del Liceo si sono cimentati nella stesura di un elaborato testuale, riflettendo sul significato della gentilezza nella scuola e nella vita quotidiana.

Attraverso racconti, riflessioni e testimonianze personali, i ragazzi hanno offerto uno sguardo autentico e profondo su un valore che oggi più che mai appare necessario. L’entusiasmo e la qualità degli elaborati hanno dimostrato quanto il messaggio di Valerio sia ancora vivo e attuale. Nel corso della cerimonia saranno letti gli elaborati dei primi sei classificati e consegnati gli attestati di partecipazione a tutti gli studenti coinvolti.

La scelta del 12 febbraio non è casuale: proprio in questa giornata Valerio Iacono avrebbe compiuto 50 anni. Celebrare il Premio nel giorno del suo compleanno rende l’evento ancora più significativo e carico di emozione.

«Giovedì 12 febbraio 2026 Valerio avrebbe compiuto 50 anni – spiegano i promotori dell’iniziativa –. Ci è sembrato il modo più autentico per ricordarlo insieme, celebrando la “sua” gentilezza vista attraverso gli occhi dei ragazzi che lui amava tanto».

La prima edizione del Premio Valerio Iacono si chiude lasciando una traccia luminosa nella comunità scolastica e cittadina. Il valore umano che ha contraddistinto la vita di Valerio, la forza della gentilezza come motore di cambiamento e il coinvolgimento attivo degli studenti rappresentano un patrimonio condiviso.

Che questo Premio sia solo l’inizio di un percorso destinato a crescere negli anni, affinché la memoria di Valerio continui a generare nuovi gesti di umanità, rispetto e attenzione verso l’altro. La memoria di Valerio continui a ispirare gentilezza, ogni giorno.