Premio Ischia: Michele Zarrillo ospite musicale

Non solo dibattiti, spunti di riflessione e premiazioni, la serata conclusiva dell’edizione 2020 del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo – che si svolgerà sabato 12 settembre a Villa Arbusto in Lacco Ameno – avrà anche il consueto spazio dedicato alla musica.

Il primo ospite annunciato è un cantante di assoluto spessore, Michele Zarrillo. L’artista romano vanta uno straordinario curriculum ed è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo dove ha presentato il singolo “L’estasi e il fango” ma al suo nome ed alla sua voce sono legati autentici evergreen della musica italiana che non a caso lo hanno portato a vendere più di due milioni di dischi in carriera. Nella sua discografia figurano successi come “La notte dei pensieri” (con cui vinse la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo), “Una rosa blu”, “Cinque giorni”, “L’amore vuole amore” e tanti altri.

La cerimonia di consegna dei premi della 41° edizione si terrà il 12 settembre a Lacco Ameno con il patrocinio della Regione Campania, dell’Istituto di Credito Sportivo, dell’Aci (Automobile Club d’Italia) di Gruppo Unipol, ACEA spa, Terna spa, Menarini Group spa, Data Stampa.