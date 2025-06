Premio Ischia di Giornalismo: un’edizione che celebra informazione, impegno e futuro

Si è conclusa con la cerimonia di premiazione in Piazza Santa Restituta a Lacco Ameno la 46ª edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, un evento che ha messo al centro dell’attenzione la qualità dell’informazione, l’evoluzione dei linguaggi e il valore della comunicazione nei suoi diversi ambiti. Una serata ricca di emozioni, riflessioni e riconoscimenti che ha saputo rendere omaggio ai protagonisti dell’informazione nazionale e internazionale, senza dimenticare l’importanza del contesto sociale e geopolitico in cui il giornalismo si muove oggi.

I premiati: volti, storie e impegno

Il prestigioso Premio Internazionale è stato assegnato ad Anton Troianovski, direttore della sede di Mosca del The New York Times, attualmente basato a Berlino. A consegnargli il riconoscimento è stato l’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente della giuria del Premio Ischia. Troianovski, nel suo discorso, ha lanciato un monito sull’incertezza dello scenario geopolitico attuale, evidenziando le ambiguità strategiche della leadership russa e ventilando la possibilità che, in uno scenario futuro, l’Ucraina possa essere sacrificata da una leadership statunitense guidata da Trump.

Il Premio Ischia Europeo è andato alla redazione di Politico.eu. A ritirarlo è stata la vicedirettrice Laura Greenhalgh, premiata dal vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Greenhalgh ha sottolineato l’importanza crescente della NATO e le nuove prospettive in merito alla spesa per la difesa europea, commentando con attenzione le dinamiche transatlantiche e la posizione spesso scettica dell’ex presidente Trump nei confronti dell’Unione Europea.

Per la categoria nazionale, il titolo di Giornalista italiana dell’anno è stato conferito a Nina Palmieri, inviata della trasmissione Le Iene. A premiarla è stata Valeria Speroni Cardi, direttrice della comunicazione interna del Gruppo Menarini. Palmieri ha dedicato il riconoscimento a Nadia Toffa, sua collega scomparsa, che vinse il Premio Ischia esattamente dieci anni fa.

Il Premio per il Giornalismo Sportivo è stato assegnato a La Domenica Sportiva, la trasmissione sportiva più longeva d’Italia. A ritirare il premio è stata Simona Rolandi, conduttrice del programma, premiata da Beniamino Quinteri, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Tra i premi speciali alla carriera, spicca quello assegnato a Emilio Giannelli, storico vignettista del Corriere della Sera. A consegnargli il premio è stato Stefano Porro, direttore delle relazioni esterne di Mundys. Giannelli ha ricordato con ironia e orgoglio come il successo delle sue vignette fosse spesso misurato dal numero di proteste ricevute dai protagonisti raffigurati.

L’Agenzia ANSA è stata premiata per gli 80 anni di attività, con il riconoscimento ritirato dal vicedirettore Stefano Polli. A Greta Cristini è stato assegnato il Premio speciale “Opening New Ways of Journalism”, conferitole da Vittorio Verdone, direttore della comunicazione del Gruppo Unipol. Il Premio per la Comunicazione Sostenibile è andato invece a Barbara Stefanelli, che ha dedicato il riconoscimento alla memoria della collega Maria Grazia Cutuli, uccisa in Afghanistan nel 2001. A premiarla è stata Carlotta Ventura, direttrice Comunicazione e Sostenibilità di A2A.

Nell’ambito della comunicazione istituzionale, i riconoscimenti di “Comunicatore dell’anno” sono stati conferiti a Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e a Jacopo Gasparetti per la sezione under 30, dedicata alla memoria di Mario Bologna. A consegnare i premi è stato Antonio Funiciello, del Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricordi e musica

La serata è stata condotta dal giornalista Alessio Lasta, che ha guidato il pubblico attraverso i momenti salienti della cerimonia, tra cui un toccante omaggio al compianto Carlo Gambalonga, storico segretario del Premio e già vicedirettore dell’ANSA. Un filmato ne ha ripercorso la carriera, seguito dal ricordo personale di Stefano Polli, che ha descritto Gambalonga come un cronista di strada dal fiuto infallibile e un grande costruttore di squadra.

A chiudere l’evento, l’esibizione del cantautore e pianista Raphael Gualazzi, che ha incantato la piazza con il suo stile unico, fondendo jazz, blues e sonorità internazionali in un racconto musicale suggestivo e coinvolgente.

I panel: Europa, guerra e comunicazione

Grande successo anche per i panel tematici che hanno animato l’edizione 2025 del Premio Ischia. Particolarmente seguito quello dal titolo “Nuovi scenari geopolitici: il ruolo dell’Europa e le relazioni transatlantiche”, che ha visto protagonisti Giampiero Massolo, Anton Troianovski e Laura Greenhalgh. La discussione ha evidenziato la necessità di una riforma dell’Unione Europea, in particolare per quanto riguarda le decisioni in materia di politica estera e difesa. Massolo ha ribadito come l’Europa debba uscire dall’impasse dell’unanimità per poter incidere realmente sul piano internazionale.

Troianovski ha invece sottolineato l’incertezza strategica di Vladimir Putin e la possibilità concreta che gli Stati Uniti, sotto una nuova amministrazione Trump, rivedano il proprio impegno nei confronti dell’Ucraina. Greenhalgh ha aggiunto come la recente apertura dei paesi NATO a un aumento del budget al 5% del PIL rappresenti un fatto epocale, e forse una vittoria per la pressione esercitata da Trump stesso.

Sport e società: il potere del gioco

Domani il focus del Premio si sposterà sul ruolo trasformativo dello sport con il panel “Quando un gol vale più di tre punti: lo sport che cambia la società”. Un incontro che vedrà confrontarsi Simona Rolandi, Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, e Beniamino Quinteri, moderati da Gaia Bozza di Sky TG24. Il panel esplorerà lo sport come strumento di inclusione, benessere e sviluppo, soprattutto nei territori più fragili, sottolineando l’impegno dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. nel finanziare progetti ad alto impatto sociale.

Comunicare la geopolitica: il giornalismo che cambia

A seguire, un altro panel dal titolo “Comunicare la geopolitica: l’impatto delle nuove forme di giornalismo” analizzerà il ruolo dei media in un’epoca caratterizzata da conflitti e transizioni globali. A confrontarsi sul tema saranno Derrick de Kerckhove, Fernando Vacarini e Greta Cristini, moderati da Vittorio Verdone. L’obiettivo è riflettere su come il giornalismo stia evolvendo per raccontare, in maniera chiara e coinvolgente, un mondo sempre più complesso e interconnesso.

La 46ª edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo conferma così la sua centralità nel panorama culturale italiano e internazionale, rappresentando non solo una celebrazione dell’eccellenza giornalistica, ma anche un’occasione di riflessione condivisa su temi cruciali per il futuro dell’informazione e della società.