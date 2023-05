Premio Ischia di giornalismo, Stefano Lucchini comunicatore dell’anno

ROMA (ITALPRESS) – Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, è il vincitore del Premio Ischia Comunicatore dell’anno. A Gian Luca Spitella, Direttore della Comunicazione di ARERA è stato assegnato il Premio per la comunicazione istituzionale.Lo ha deciso la giuria presieduta da Gerardo Capozza, segretario Generale Aci e composta da Leonardo Bartoletti, giornalista, Antonella Dragotto, Direttore media e relazioni esterne IVASS, Luigi Fiorentino, Capo Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, Tiziana Flaviani, Responsabile della Comunicazione del Gruppo Acea, Ludovico Fois, Responsabile Relazioni Esterne ed Affari Istituzionali ACI, Massimiliano Paolucci, Head of External Relations and Sustainability Terna, Francesco Oggiano, editor at large Will Media, Valeria Speroni Cardi, Head of Corporate Press & Media Relations Menarini Group, Stefano Porro, External Relations & Institutional Affairs Director Mundys, Massimo Scambelluri, Presidente Data Stampa, Luca Torchia, Chief Communication Officer FS, Fernando Vacarini, Responsabile Media Relations, Corporate Reputation & Digital PR e Direttore del magazine Changes Gruppo Unipol.La giuria ha sottolineato come Stefano Lucchini sia “l’interprete più autentico della rilevanza del ruolo della comunicazione strategica per lo sviluppo delle imprese. Con la sua poliedrica esperienza, anche internazionale e in diversificate Industry e la capacità di analizzare e risolvere la complessità contemporanea, Lucchini, ha dimostrato come l’integrazione di public affairs, rapporti con i regolatori, comunicazione interna ed esterna e scelte di marketing siano uno dei più decisivi vettori di crescita per le aziende. Non a caso ha contribuito all’affermazione di quella che è oggi la più importante Banca Italiana, punto di riferimento essenziale per il sistema economico e imprenditoriale, come per le più rilevanti politiche pubbliche”.Gian Luca Spitella, direttore comunicazione di ARERA, “attraverso una narrazione sempre precisa e puntuale dell’andamento delle bollette, dei prezzi dell’energia e delle iniziative messe in campo per fronteggiare gli aumenti, ha trasmesso fiducia sulla capacità del sistema energetico nell’ affrontare sfide senza precedenti”.I riconoscimenti saranno consegnati, nell’ambito della 44° edizione del Premio Ischia di giornalismo che si svolgerà il 23 e 24 giugno.Il Premio Ischia è sostenuto dalla Regione Campania, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio e con il contributo di Aci (Automobile Club d’Italia), Istituto per il Credito Sportivo, Gruppo Unipol, Ferrovie dello Stato, Gruppo Menarini, Terna spa, e Mundys spa. Patrocinio morale del Comune di Lacco Ameno, della SIAE, Data Stampa, iCorporate, Club Amici del Toscano.

