Premio Ischia: a Sonia Filippazzi il riconoscimento Terna per la “comunicazione sostenibile”

Il riconoscimento dedicato da Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, alla “Comunicazione Sostenibile” nell’ambito del Premio Ischia Internazionale di giornalismo, va quest’anno a Sonia Filippazzi, conduttrice dal 2019 su Radio 1 Rai del programma “L’Aria che respiri”.

Il premio, nato nel 2018 in collaborazione con la Fondazione e il Premio Ischia, riveste una particolare rilevanza per Terna: il gruppo guidato da Stefano Donnarumma, regista e abilitatore della transizione energetica, considera infatti la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente e ai territori leve strategiche per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.

Sonia Filippazzi è da sempre impegnata nel raccontare temi ambientali e sociali. Dopo varie esperienze maturate nella carta stampata e in televisione, da circa 20 anni lavora al Gr Rai. Su Radio 1 conduce il programma settimanale “L’aria che respiri”, dedicato all’ambiente e all’ecologia con approfondimenti su temi legati all’inquinamento, al riciclo, ai nuovi materiali biodegradabili e alla scienza al servizio del pianeta. Sonia Filippazzi ha lavorato 5 anni presso le Nazioni Unite e ha collaborato alla pubblicazione di “Desertificazione. Una sfida globale per lo sviluppo sostenibile”.

La cerimonia di consegna si terrà il 3 e 4 settembre nell’ambito della 42esima edizione del Premio Ischia. L’evento, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Valentino, ha il sostegno della Regione Campania, dell’Istituto per il Credito Sportivo, dell’Aci (Automobile Club d’Italia), del Gruppo Unipol, di Menarini Group S.p.A., di Terna S.p.A., ACEA S.p.A., Free To X Spa e la collaborazione di Data Stampa e iCorporate ed il patrocinio della SIAE.