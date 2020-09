Premio Ischia 2020, si rinnova la partnership con DataStampa

Dopo il successo registrato lo scorso anno, si rinnova anche nel 2020 la partnership tra il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo e Data Stampa. A partire da oggi, infatti, sarà possibile scaricare la app che consentirà, non solo l’accesso al sito del Premio e di Data Stampa, ma anche di visualizzare la rassegna stampa dell’evento, consultare i video, leggere le news e rimanere sempre informati su tutti gli eventi che ruotano attorno alla manifestazione; un servizio comodo e pratico che consentirà a tutti gli utenti di poter consultare in maniera semplice e agevole il programma della manifestazione (comprensivo degli aggiornamenti in tempo reale), ma anche l’elenco dei premiati e dei giornalisti ospiti della 41esima edizione del premio.

Nata nel 1981, Data Stampa è una società di media monitoring che si è affermata in breve tempo su tutto il territorio nazionale ed internazionale, diventando punto di riferimento delle più importanti aziende del paese e le principali istituzioni pubbliche italiane. Negli anni ha aperto 17 sedi, poi è entrata nel mondo web, social e delle agenzie di stampa. I suoi servizi negli anni sono stati implementati offrendo ai clienti abstract personalizzati e analisi qualitative e quantitative dei prodotti.

La cerimonia di consegna dei premi della 41° edizione si terrà il 12 settembre a Lacco Ameno con il finanziamento di Regione Campania e il patrocinio dell’Istituto di Credito Sportivo, dell’Aci (Automobile Club d’Italia), di Gruppo Unipol, ACEA spa, Terna spa, Menarini Group spa, Data Stampa.