Premio Ischia 2020: Riconoscimento speciale all’Eco di Bergamo e Giovanna Botteri, giornalista dell’anno

Andrea Franzetta vince il Premio Ischia .Internazionale di giornalismo 2020 Botteri, Minà e Tpi vincitori delle altre sezioni. Sangiuliano e Vianello giornalisti – scrittori. Il fotografo Andrea Frazzetta vince il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo 2020 per le immagini degli “eroi italiani” che hanno combattuto contro il Covid 19, pubblicate sul “The New York Times”.

“Giornalista dell’anno” per la Tv Giovanna Botteri, corrispondente della Rai da Pechino durante l’epidemia, già inviata speciale in diverse zone di guerra, dalla Bosnia all’Iraq. Il premio per il giornalista sportivo è stato assegnato a Gianni Minà, storico cronista e conduttore televisivo da oltre 40 anni.

Il Premio Ischia per il “giornalista scrittore” è stato assegnato invece a Gennaro Sangiuliano, autore di numerosi libri di saggistica e Andrea Vianello, autore del best seller “Ogni parola che sapevo”.

Un premio speciale è stato attribuito all’Eco di Bergamo per i servizi sull’epidemia che ha colpito la Lombardia, mentre il premio per il giornalismo web è andato al sito “Tpi.It”, Post International.

Lo ha deciso la giuria, presieduta da Giulio Anselmi e composta da Lucia Annunziata, Luigi Contu, Giuseppe De Bellis, Marco Damilano, Enzo D’Errico, Massimo Franco, Luciano Fontana, Carlo Gambalonga, Federico Monga, Mario Orfeo, Fabio Tamburrini, Carlo Verdelli.

La cerimonia di consegna dei premi della 41° edizione si terrà il 12 settembre a Lacco Ameno con il patrocinio della Regione Campania, dell’Istituto di Credito Sportivo e di Datastampa.