Premio Alfredo di Iorio III Edizione “Agli angeli del covid”

Anna Lamonaca | Nella scenica cornice del Parco Termale Tropical ritorna anche quest’anno la terza edizione del premio Memorial Alfredo di Iorio. Giovedì 10 settembre 2020 alle ore 21:30 in quel di Sant’Angelo verranno premiati i cosiddetti “Angeli del covid”. La Dottoressa Tiziana di Iorio, figlia del compianto Alfredo, accoglierà gli ospiti nel suggestivo Parco con uno spettacolo scritto diretto e presentato con cura, impegno e verve da Mino Ferrandino. Nelle prime due edizioni sono stati premiati l’imprenditore che ha pubblicizzato S.Angelo nel mondo ed i calciatori d’Ischia più importanti di ieri e oggi, in questa edizione invece si è pensato di premiare le persone e le associazioni che con coraggio hanno aiutato Ischia a risollevarsi nel periodo del lockdown. “Quest’anno ho deciso di premiare chi si è impegnato ed ha fatto sua la causa mettendo da parte la paura di contrarre il virus ed ha aiutato i più deboli a sopravvivere alla pandemia. -“Il coraggio è stata sempre una delle caratteristiche di mio padre Alfredo che nella sua vita ha seguito i suoi sogni di calciatore prima ed imprenditore dopo. Mi diceva spesso se credi in qualcosa non devi temere le avversità e seguire il tuo cuore, ha sempre aiutato i più deboli ed oggi lo considero un esempio da seguire”.- Ha dichiarato l’ideatrice del premio.

Il Dott. Alfredo di Iorio classe 1936 è infatti stato proprietario dell’Hotel La Palma, del Tropical e gestore per venti anni delle Terme di Cavascura, laureato in economia delle imprese e dei mercati ha dedicato la sua vita al lavoro ed alla famiglia. Uomo molto solare, altruista, sempre pronto al sorriso, ha fatto del turismo a Sant Angelo punto di riferimento creando anche una grande sala congressi presso il Parco Tropical. Sportivo, ha militato nella serie A, nel Bologna, è stato anche allenatore e dirigente dell’Ischia calcio, ha sempre creduto nello sport, nel turismo ed è stato un filantropo, una persona molto allegra con gli amici, amante della musica, dell’arte, del teatro e pianista autodidatta. A lui, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e degli amici ed estimatori è stata dedicata anche questa III edizione del Premio, quest’anno tra i premiati: il Dott Ciro di Gennaro per aver coordinato i reparti covid dell’Ospedale Rizzoli, l’operatore Oss Pippo Iacono che col suo coraggio ha assistito i vecchietti della Villa Mercede, Celestino Iacono per aver dato vita a una raccolta fondi per acquistare mascherine, visiere ecc. per i medici, Elena Leonessa per aver acquistato con i soldi della sua fondazione i macchinari per l’ospedale, la piccola volontaria Gioia Chiaiese, Gennaro Savio giornalista televisivo e difensore dei diritti dei lavoratori stagionali, le Associazioni della Caritas, dei Carabinieri, della Protezione Civile Forio Cb, della Croce Rossa Italiana Isola d’Ischia. Durante la serata saranno interpretate canzoni da alcuni cantanti ischitani affiancate da coreografie ad opera del maestro di danza Pasqualino Schiano che faranno da filo conduttore e da colonna sonora ai vari momenti importanti del premio, una serata sicuramente carica d’emozione.

“Mio padre è stato per me un maestro di vita quindi rinnovo con grande piacere questo premio perché voglio che la gente lo impari a conoscere e non lo dimentichi. Alla serata saranno presenti tutte le persone che hanno la stessa sua passione che lo hanno conosciuto, amato e che comunque hanno un buon ricordo di lui. Vorrei che ogni anno questo premio si ripeta. Il mio desiderio è ricordare e tenere viva la memoria di mio padre perché era un grande uomo ed io sono fiera di lui”.- Ha concluso la Dottoressa Tiziana di Iorio.

La serata verrà presentata da Mino Ferrandino ed alternerà la premiazione dei personaggi con video di nuvola TV ed interviste ai premiati di Anna Lamonaca, canzoni, musica spettacolo. si può partecipare all’evento con invito chiamando il Parco Termale Tropical nel rispetto del distanziamento anti covid.