Prelios Innovation cede portafoglio Npl da 30 milioni

MILANO (ITALPRESS) – Prelios Innovation ha concluso la cessione di un portafoglio di Npl transitata su BlinkS, la piattaforma digitale per il trading di crediti deteriorati sviluppata dal Gruppo Prelios. La transazione ha riguardato un portafoglio – in gran parte secured e riveniente da portafogli Gacs in gestione al Gruppo Prelios – avente un Gbv (gross book value) superiore ai 30 milioni. “Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato. Tutto il processo di cessione si e’ peraltro svolto in un momento molto particolare per il nostro Paese e la tecnologia ha giocato, anche in questo contesto, un ruolo determinante”, afferma Gabriella Breno, Ceo di Prelios Innovation, societa’ del Gruppo Prelios focalizzata sul Fintech. Anche nel primo quadrimestre dell’anno e nonostante le fortissime limitazioni ai movimenti, “il numero di Buyer e di Seller aderenti alla piattaforma digitale BlinkS ha continuato a crescere”, sottolinea Breno.

“Sono stati pubblicati portafogli per un Gbv complessivo di oltre 200 milioni. Cio’ testimonia la necessita’ del mercato di avere efficienza, trasparenza e costi contenuti nelle operazioni di cessione del credito, soprattutto nello scenario attuale. I nostri recenti incontri con Eba, Bce e Commissione Europea testimoniano l’interesse dei regolatori per lo sviluppo delle piattaforme Npl e della innovazione tecnologica, che abbiamo visto essere sempre piu’ indispensabile in ogni ambito lavorativo”, aggiunge. Breno conclude ricordando che “sono gia’ in corso di lavorazione portafogli per oltre 100 milioni di Gbv che saranno pubblicati su BlinkS nelle prossime settimane. Crediti in parte rivenienti da portafogli Gacs per i quali la cessione rappresenta sempre piu’ uno strumento di gestione proattiva dei crediti, consentendo cosi’ ai servicer di mitigare l’impatto dell’emergenza Covid-19 sulle performance delle operazioni, a garanzia di tutti gli stakeholder, incluso lo Stato Italiano”.

(ITALPRESS).