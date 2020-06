Prefettura e divieto di sbarco: che disastro questo post!

C’è da piangere. La diffusione del poco utile divieto di sbarco, sostenuto dalle richieste fuori dalla realtà dei sindaci dell’isola (leggi qui quanto è inutile e quante deroghe consente, ndr) è stato annunciato in maniera ufficiale dal sito del Prefettua di Napoli.

Un annuncio che crea confusione e che mostra quel senso si sciatteria diffuso con cui permettiamo che gli altri trattino le cose ci riguardano. Quel senso tipico del modo di amministrare di Enzo Ferrandino e degli altri primi cittadini, pronti ad essere ossequiosi con i forti e violenti con i deboli.

E l’annuncio della Prefettura va letto con attenzione per la confusione che mostra.

Prima data: anno 2019

“Divieto afflusso autoveicoli motoveicoli ciclomotori isole Golfo Napoli-Anno 2019” Seconda data: 27 giugno 2020

a decorrere dal 27 Giugno 2020 Terza data: aprile 2018

Pubblicato il 29/04/2018 Quarta data: giugno 2020

Ultima modifica il 22/06/2020 alle 18:19:15

Se per le ultime 2 comprendiamo la ratio, ma per le prime due? Quando parte questo Divieto? In questa estate post covid dove tutta Italia punta al turismo di prossimità, alle gite fuori porta, da quando noi iniziamo a chiuderci ai vicini?