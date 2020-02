Precipita ultraleggero nel Siracusano, due vittime

SIRACUSA (ITALPRESS) – Un ultraleggero dell’aeroclub Catania è precipitato, stamane, nelle campagne fra Lentini e Carlentini, nel Siracusano. Le due persone a bordo, un istruttore e l’allievo, sono morte.

Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale del 118 con l’elisoccorso ma per i due occupanti non c’è stato nulla da fare. Il velivolo, per motivi ancora da accertare, ha perso quota per poi schiantarsi al suolo. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.

(ITALPRESS).