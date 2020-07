La sua vacanza sulla nostra isola non è passata inosservata ai suoi tantissimi follower e a quanti lo hanno incontrato in strada. Leonardo Pieraccioni ha scelto Ischia per un po’ di meritato riposo estivo e, facendo base all’Hotel Le Querce, ha esplorato un po’ l’isola che tanto ama.

Eccolo in alcune foto ironiche con Gioacchino Monti, presso il ristorante Casa Colonica.