“PP04 Dipendenze”, giovedì sera si parla di prevenzione con l’ASL a Forio

Parlare di dipendenze, di come riconoscerle e di come uscire dalla loro morsa è, al giorno d’oggi, sempre più importante. Sono tante, infatti le problematiche che derivano da dipendenze di vario genere, acuite e moltiplicate in questi ultimi anni. Problematiche da affrontare in modo chiaro e deciso, con il supporto di specialisti, come previsto, anche, da un interessante progetto promosso dall’ASL Napoli 2 Nord.

Giovedì 21 settembre dalle ore 20.00 alle ore 23.00, lungo la splendida e centralissima via Marina di Forio, sarà possibile confrontarsi con gli specialisti dell’équipe di Prevenzione del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL NAPOLI 2NORD, nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione, linea progettuale “PP04 DIPENDENZE” che farà tappa proprio nel comune del Torrione. A ridosso dell’area della “movida foriana”, gli esperti offriranno tutto il supporto necessario sia da un punto di vista informativo che preventivo.

Il progetto “PP04 Dipendenze”, infatti, si basa sulla promozione, sul territorio di competenza dell’ASL, di incontri con la cittadinanza in varie forme (per Forio, ad esempio, è stato scelto un gazebo in strada durante un frequentato “giovedì foriano”, ndr) al fine di dialogare con quante più persone che si mostreranno interessati, diffondendo informazioni riguardo una corretta Educazione alla Salute e buone pratiche da applicare nella quotidianità.

Per l’intera durata della manifestazione, gli operatori saranno a disposizione per dialogare con quanti si mostreranno interessati ad approfondire il tema della prevenzione delle dipendenze.

“Una seconda tappa dell’evento sarà realizzata il prossimo 14 ottobre, in orario mattutino, presso il Piazzale delle Alghe ad Ischia Ponte – aggiunge la responsabile, dott.ssa Rosaria Colella – e nella stagione invernale sarà organizzato anche un convegno ad hoc”. Appuntamento a giovedì 21 settembre, dalle ore 20.00 alle ore 23.00 in via Marina a Forio con il gazebo contro del dipendenze e gli specialisti dell’ASL Na 2 Nord.