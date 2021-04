Pozzuoli, il porto essenziale | #4WD

Il fenomeno del bradisismo a Pozzuoli mi riporta alla mente i primi anni settanta e lo sgombero dell’intero Rione Terra: all’epoca l’inversione da negativo a positivo innalzò il livello del suolo di oltre un metro e mezzo. Poco più tardi, il colera ci avrebbe messo a durissima prova.

Intorno al 1983, sempre per circa un biennio, ci fu un nuovo parossismo (bradisismo amplificato), con un innalzamento di tre millimetri al giorno per complessivi quasi due metri.

L’episodio verificatosi pochi giorni fa sul porto di Pozzuoli, allorquando un’ambulanza è rimasta bloccata sul portellone di una nave, mi ha portato ad approfondire il tema, anche grazie al confronto con Giovanni Lombardi (uno che ha fatto dei problemi relativi ai trasporti marittimi una vera e propria ragione di cittadinanza attiva). Da gennaio 2012 ad oggi, l’INGV ha accertato, con l’ausilio di strumentazioni gps, che in quel di Pozzuoli il suolo si è sollevato di ulteriori nove centimetri, quindi poco più di uno all’anno. A ciò si aggiunge il fatto che, probabilmente a giusta ragione, il sindaco di Pozzuoli sia notoriamente contrario al passaggio di automezzi pesanti lungo l’asse viario centrale del suo comune. Ne consegue che, da un giorno all’altro, ai già fitti controlli con tanto di multe inflitte ai camionisti costretti a infrangere l’ordinanza con gli orari di passaggio consentiti a causa dei reiterati disservizi di certe compagnie di navigazione, potremmo assistere alla paralisi del sistema di approvvigionamento per le isole, per buona pace del primo cittadino flegreo, che di certo non si straccerebbe le vesti per questo.

Una tardiva soluzione tecnico-infrastrutturale che tenga conto dell’indifferibile necessità di mettere in sicurezza le operazioni commerciali sul porto di Pozzuoli si tramuterebbe senz’altro in una patata ben più bollente di quella che, già oggi, sta per scottare le mani di molti addetti ai lavori. Ergo, chi ha tempo non aspetti tempo!