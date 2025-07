Pozzuoli, il pontone contro il bradisismo: al via i lavori al porto commerciale

Al porto di Pozzuoli sono ufficialmente cominciati i lavori per l’installazione del pontone galleggiante che consentirà di far fronte alle conseguenze più critiche del bradisismo, fenomeno che negli ultimi anni ha sollevato sensibilmente il livello del suolo, creando un pericoloso dislivello tra le banchine e i portelloni delle navi. L’intervento, atteso e necessario, punta a ripristinare in sicurezza le operazioni di imbarco e sbarco sui traghetti diretti a Ischia e Procida, messa a rischio proprio dall’alterazione della quota del litorale.

Un’area della banchina commerciale è stata già recintata e le squadre di operai sono al lavoro per la demolizione della soletta in cemento che costituisce il primo passo dell’intervento. Al suo posto sarà posizionata una trave metallica che fungerà da supporto per una delle rampe di accesso al pontone. Questo elemento galleggiante, modulare e lungo oltre 50 metri, diventerà il nuovo punto di passaggio per passeggeri e mezzi, inclusi quelli commerciali e i bus, la cui salita e discesa dai traghetti erano divenute operazioni complesse e rischiose.

Il pontone rappresenta una soluzione temporanea ma strategica, messa a punto dalla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, cui è stato affidato l’intervento. La scelta di una struttura galleggiante consente di compensare il dislivello dinamicamente, garantendo continuità al servizio marittimo anche in presenza di ulteriori variazioni del livello del suolo.

Secondo quanto previsto dal cronoprogramma, il pontone dovrebbe giungere in porto nei prossimi giorni, mentre la conclusione dell’intero intervento è stimata in circa 35 giorni. L’obiettivo è chiaro: restituire piena funzionalità allo scalo flegreo in tempi rapidi, evitando ulteriori disagi alle comunità delle isole e al sistema di collegamenti marittimi, già messo alla prova dalla crisi bradisismica.