Pozzuoli, il pontone c’è ma serve la palificata a mare

Dopo mesi di disagi per imbarco e sbarco, tecnici e istituzioni accelerano sulla variante che sosterrà la passerella. Lavori al via dal 15 settembre, costo complessivo 1,85 milioni di euro.

La questione del pontone tiene banco da mesi e ha accompagnato un periodo segnato da difficoltà considerevoli nelle operazioni di imbarco e sbarco al porto di Pozzuoli. Il progressivo innalzamento della banchina, reso ancora più evidente dalle ultime rilevazioni, ha messo in crisi la compatibilità con i portelloni dei traghetti e reso complesso il transito dei mezzi pesanti, con ricadute dirette sul traffico passeggeri e merci.

Oggi il nodo principale per l’installazione del pontone galleggiante è la realizzazione di una palificata a mare, pensata come sostegno autonomo della passerella di collegamento e come rinforzo indiretto alla banchina. La decisione è arrivata dopo che i tecnici hanno accertato un ulteriore sollevamento del suolo: circa tre centimetri in più nella parte destra del molo rispetto a quella sinistra, con un dosso ben visibile. In queste condizioni, il collegamento originariamente previsto avrebbe rischiato di deteriorarsi rapidamente, compromesso dallo stress imposto dal passaggio continuo di camion ad alto tonnellaggio.

La variante con la palificata, ormai in fase avanzata di definizione e già oggetto di diversi sopralluoghi tra Regione, Capitaneria e ditta appaltatrice, rappresenta dunque il cuore dell’intervento. Una volta approvata, consentirà di completare l’installazione del pontone in acciaio, già arrivato insieme alla passerella. L’infrastruttura misura fino a 45 metri di lunghezza e 25 di larghezza, ha una capacità di carico di 250 tonnellate ed è progettata per il transito di semirimorchi da 15 tonnellate per asse e autoarticolati fino a 45 tonnellate. Sarà fissata al fondale con corpi morti in calcestruzzo e catenarie, con rampe carrabili larghe 5 metri e una passerella centrale per i passeggeri.

Il cronoprogramma prevede l’avvio delle lavorazioni il 15 settembre, quando le corse giornaliere del porto scenderanno dalle 75 dell’estate alle circa 45 dell’autunno. La durata stimata dei lavori è di circa 30 giorni. Il costo complessivo dell’operazione ammonta a 1.850.000 euro.