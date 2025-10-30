giovedì, Ottobre 30, 2025
Pozzuoli, habemus pontone! Attraccato il maxi impianto per garantire l’imbarco e lo sbarco

Il maxi pontone arriva a Pozzuoli: una risposta concreta ai disagi del bradisismo. In mattinata completate le operazioni di ancoraggio alla banchina: il pontone consentirà di mantenere la piena operatività del porto, messo a dura prova dal continuo abbassamento del molo dovuto al fenomeno bradisismico

di Redazione Web
Il porto di Pozzuoli ha finalmente il pontone. Dopo anni di attesa, annunci e verifiche tecniche, questa mattina si stanno concludendo le operazioni di ancoraggio del maxi impianto galleggiante che consentirà di garantire l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri e dei mezzi nonostante i problemi strutturali causati dal bradisismo. Il pontone, lungo oltre cinquanta metri, è stato sistemato lungo la banchina principale del porto e rappresenta un intervento tanto provvisorio quanto indispensabile per evitare l’isolamento dei collegamenti marittimi con le isole del Golfo.

L’arrivo dell’infrastruttura realizzata dalla Operazione srl, divisione della Piloda Building, era atteso da giorni, mentre la Capitaneria di Porto e gli operatori del trasporto marittimo avevano dovuto fronteggiare condizioni sempre più critiche: l’abbassamento del molo e le continue variazioni del livello del suolo.

Le operazioni di sistemazione si sono svolte sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Pozzuoli e del Comune, con il supporto tecnico dei responsabili della ditta incaricata del trasporto e del posizionamento. Il pontone fungerà da piattaforma mobile per i traghetti e gli aliscafi diretti verso Ischia e Procida, garantendo un margine di sicurezza e stabilità anche in caso di ulteriori movimenti del suolo.

Nelle prossime ore saranno completate le ultime verifiche e i collaudi, in modo da rendere l’infrastruttura pienamente operativa.

Habemus pontone!”, si potrebbe dire, con l’ironia di chi ha atteso troppo a lungo una soluzione pratica, ma che ora può finalmente contare su un presidio concreto per affrontare una crisi geologica che continua a mutare giorno dopo giorno.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

Stock images by Depositphotos

