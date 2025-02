Powerlifting, Giulio De Rosa è il nuovo campione nazionale subjunior 93kg

Giulio De Rosa, ischitano doc classe 2007, vince la 4^ edizione del campionato italiano FIPL subjunior nella categoria 93 Kg. Il diciassettenne, accompagnato in gara dal suo coach storico Giovanni Cinque (dott. in scienze motorie esperto in allenamento della forza), e dalla sua nutrizionista di fiducia, la dott.ssa Myriam Patalano (esperta in nutrizione sportiva e con un Master sul microbiota) ha portato in pedana 260 Kg nella prova di SQUAT, 140 Kg nella prova di PANCA PIANA e infine 280 Kg nella prova di STACCO DA TERRA, totalizzando ben 680 Kg di TOTAL al peso corporeo ufficiale di 90,84 Kg.

Non ci sono state chance per i suoi avversari in pedana, che hanno totalizzato rispettivamente (in ordine di podio) 25 Kg e 55 Kg in meno rispetto al giovanissimo fenomeno ischitano. Eppure la vittoria più grande non è quella di categoria. Infatti l’ischitano oltre a vincere la 93 Kg è arrivato secondo ASSOLUTO (per rapporto peso/potenza), cioè secondo nella totalità degli atleti di tutte le categorie, guadagnando così un posto nella SQUADRA NAZIONALE ITALIANA che ci rappresenterà ai campionati europei in Repubblica Ceca a novembre (Se il regolamento quest’anno non subisce modifiche, NDR)

Cresciuto atleticamente ad Ischia, preparandosi con attrezzature specifiche e metodologie personalizzate nello studio di personal training PASSION IRON® a San Michele, capitanato dal noto Head Coach Michele Capuano, il giovane aveva già debuttato nel powerlifting a luglio 2024, nella federazione AIPL, vincendo una gara di stacco da terra; per poi vincere meno di 4 mesi dopo anche una gara completa nella medesima federazione.

Una volta assodato il potenziale dell’ atleta, il suo staff ha deciso di puntare alla federazione più importante e prestogiosa: la FIPL. Essa infatti è la “serie A” del powerlifting in Italia, quella che dà accesso alle competizioni internazionali, europee e mondiali di MASSIMO LIVELLO, oltre a dare l’accesso ai record ufficiali. Record che rischiano in effetti di saltare proprio grazie al giovane Giulio, che ora ha circa 7 mesi per provare a battere il record ufficiale italiano di stacco da terra nella sua ultima possibile competizione italiana da subjunior (cioè under18, NDR) distante soli 8 Kg. Ce la farà? Lo scopriremo solo seguendolo.