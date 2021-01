Povero Gussone. Ecco i nuovi alberi sbagliati dal comune…

- Advertisement -

Gaetano Di Meglio | La peggiore azione politica del sindaco Enzo Ferrandino, anche più di Piazza degli Eroi, è sicuramente questa del Programma Gussone. Uno sfregio alla memoria del grande botanico italiano e uno sfregio al patrimonio più importante che abbiamo nel comune di Ischia. Forse più importante anche della risorsa mare.

Entro il 2022, stando ai desiderata della giunta di Ischia, il nostro territorio dovrebbe essere “riforestalizzato”. Purtroppo, però, il comune di Ischia ha scelto di non osare e di trattare anche questo aspetto, centrale, della nostra impresa-paese con il solito piglio della mediocrità che caratterizza tutto l’agire di questo sindaco.

Ieri la giunta ha pubblicato la delibera con cui si approva questo famoso “programma Gussone”.

Un programma mediocre, composto da iniziative ridicole e che, purtroppo, è la cifra di questa classe politica al comando di un comune che, invece, meriterebbe ben altro.

La rabbia più grande è che questi amministratori (intenti a giocare con i “lecci di Natale”) stanno mettendo a rischio l’importante patrimonio arboreo di tutti, costituito da 14 ettari di pineta pubblica, 8 chilometri di strade alberate, oltre che da numerosi esemplari dalla forte valenza ambientale.

Non c’è traccia di alberi monumentali, non c’è traccia di una visione d’insieme del territorio, non c’è traccia di un serio intervento che garantisca biodiversità e impatto ambientale e, perché no, anche un utile strumento per evitare che in futuro un nuovo attacco fito sanitario costringa a tagliare alberi su alberi.

Finalmente arriva il Pino d’Aleppo ma scompare del tutto (e non si capisce perché) il pino domestico.

Nonostante ci troviamo ad affrontare esigenze diverse di mobilità e viabilità, siamo costretti a ripiantare quello che c’era senza verificare cosa è successo sul nostro territorio negli ultimi 60 o 70 anni.

NON CHIAMATELO “GUSSONE!”

«Il Programma Gussone nasce da uno studio accurato del territorio che ha portato alla scelta delle aree di intervento, rappresentate nell’elaborato “Localizzazione luoghi di intervento” allegato alla presente relazione, nelle quali le piantumazioni si differenziano per tipologia, andando da interventi di verde stradale, a quelli di riforestazione dei numerosi parchi urbani esistenti. Sul territorio saranno adottate strategie e azioni di forestazione per raggiungere i seguenti obbiettivi: re-integrare gli esemplari arborei abbattuti o crollati; incrementare gli spazi verdi e migliorare la loro gestione; ridurre la vulnerabilità del territorio al dissesto idrogeologico; migliorare la qualità paesaggistica del territorio; ridurre l’estensione delle isole di calore estive. Per la definizione del presente programma, innanzitutto sono state individuate le specie arboree da impiantare, scelte tra quelle appartenenti all’areale mediterraneo che hanno dimostrato chiaramente una grande resistenza alla Toumeyella parvicomis, ed in grado di garantire il massimo risultato ambientale, intermini di resistenza all’azione dei venti, facilità di pulizia del fogliame, qualità e durata dell’infiorescenza, rigogliosità della chioma, compatibilità dell’apparato radicale con i suoli, portamento dell’esemplare ecc..»

Per il comune di Ischia, nel 2020, non c’è nessuna nuova area da portare a verde. Nessuna nuova idea green, nessuna revisione del territorio, nessuna iniziativa di ampio respiro ma un programma semplice, dozzinale e senza brio che non fa altro che riparare ai danni arrecati dalla cattiva manutenzione del verde e dall’incuria comunale.

- Advertisement -

NON SANNO NEANCHE COSA DICONO

Leggendo la delibera del comune di Ischia abbiamo appreso che «l’intervento di forestazione urbana richiede infatti una scelta accurata della specie o dell’associazione migliore di specie, in funzione delle loro caratteristiche ecologiche, oltre che di quelle ambientali quali clima, esposizione, disponibilità idrica e altre specie vegetali presenti. Le principali specie individuate per l’attuazione del Programma Gussone e le loro rispettive incidenze percentuali, sono le seguenti: Pino d’Aleppo, Pinus halepensis, 18%; Leccio, Quercus ilex, 18%; Carrubo, Ceratonia siliqua, 14%; Quercia roverella, Quercus pubescens, 13%; Ligustro, Ligustrum Japonicum, 9%; Oleandro, Nerium oleander, 8; %Frassino, Fraxinus angustifolia, 6%; Quercia da sughero, Quercus suber, 4%; Albero di Giuda, Cercis siliquastrum, 3%; Acero plantanoides, Acer platanoide L., 3%. Si aumenterà, inoltre, la presenza degli alberi di spiccata valenza naturalistica e altre piantumazioni qualificate e puntuali lungo le strade, nelle aiuole e nei parchi, dotandole dove possibile, di sistemi di irrigazione e protezione per tutelarne la crescita.

Se questo è il “cuore” del piano abbiamo chiesto ad un professionista del settore di commentare questa scelta. Ecco la sua risposta: «C’è qualche erroruccio : il frassino p.d. , si chiama Fraxinus Excelsior, ma non è tipico della nostra flora. Forse volevano dire Orniello che corrisponde a Fraxinus ornus, quello si tipicissimo su tutta l’isola . Ma poco adatto però per alberature stradali. Bene nei parchi dove già è abbondantissimo. L’acero è platanoides e non plantanoide. Ovvero simile ad un platano. L’oleandro per me va bene dove ad Ischia c’è sempre stato, ad esempio su via Alfredo De Luca.» Se su 10 alberi ne sbagli 2, siamo a metà dell’opera.

LE “GRANDI” INIZIATIVE MESSE IN CAMPO

Ma la vera presa in giro per cittadini e per quanti comprendono quanto sia importante il verde per il comune di Ischia è l’elenco delle “principali iniziative poste in campo”.

Lavori di realizzazione del parcheggio interrato in via A. De Luca -ex parcheggio Jolly ­ e sistemazione aree esterne – (16 alberi); Lavori di recupero e valorizzazione via Francesco Buonocore – (7 alberi). In un’area urbana centrale e turistica si sono ampliati notevolmente gli spazi a verde attraverso la realizzazione di aiuole; Lavori di riqualificazione urbana Piazza degli Eroi ed aree limitrofe – (20 alberi). In questo luogo è stata realizzata una piantumazione di alto pregio attraverso l’impianto di diversi esemplari di Giacaranda ed Olivo; Allestimento di campi Playground da realizzare nell’area esterna afferente il Centro Polifunzionale in Via Morgioni – (66 alberi). Le aree esterne sono state oggetto di una importante piantumazione di essenze di pregio; Interventi vari di messa in sicurezza del territorio comunale a seguito degli eventi calamitosi dei giorni 12-13/11/2019 – (7 alberi); Sovvenzioni ai Comuni del territorio della città Metropolitana di Napoli per l’incremento del verde urbano – (34 alberi); Piantumazioni eseguite direttamente dal Comune di Ischia – (31 alberi) Per risolvere mancanze puntuali di alberature nei luoghi pubblici; Un albero per ogni nato – (171 alberi); Il Comune di Ischia mette a dimora alberi di specie autoctona, in applicazione della L. n.10/2013 e della legge n. 113 del 29 gennaio 1992. In particolare, viene posto a dimora un albero per ogni neonato o adottato in aree pubbliche; Riqualificazione parcheggio di Fondo Bosso – (7 alberi); Lecci a Natale – (100 alberi); Restyling della Pineta Mirtina – (8 alberi); Giornata diocesana per la custodia del Creato, Pineta Mirtina – (1 albero); Un albero per Peppe, via A. De Luca – (1 albero) Un albero in memoria di Giovan Giuseppe Buono; Un albero a scuola – (6 alberi). Piantumazione di lecci nei cortili degli istituti scolastici del comune, che accompagneranno generazioni di studenti nel loro percorso scolastico; Trasferimento ai comuni della Città Metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del Verde – (675 alberi). Il progetto prevede una importante piantumazione delle due maggiori pinete e di Via A. Sogliuzzo che figurano tra le aree maggiormente colpite dal disseccamento del Pino domestico. Lavori di riqualificazione urbana e ambientale di tratti di via Sogliuzzo e di via Pontano” – (28 alberi); Riqualificazione e valorizzazione del vivaio comunale in connessione funzionale con il recupero ambientale della Pineta “Mirtina” – (122 alberi), e infine, Interpello per decreto MATT 216 del 9 ottobre 2020 pubblicato in GU 11.12.2020. Progetto di nuova forestazione di almeno 3 ettari di estensione.

Non voglio essere preconcetto, però pensare che i 100 lecci di Natale 2019 siano una iniziativa del programma Gussone fa ridere come una battuta di Totò! Ma dai….

Nel frattempo, però, la critica che abbiamo mosso al programma, trova fondamento nella successiva porzione di delibera di giunta, quella in cui si espongono le strategie operative del piano.

Quello che abbiamo visto fino ad oggi è stato un fallimento, in futuro, però, il comune di Ischia si adopererà per “Individuazione di ulteriori aree del territorio comunale da destinare a singoli progetti di forestazione urbana e /o campagne dedicate al “verde”.

Una strategia operativa che, nel caso, avrebbe avuto senso prima di iniziare tutta questa pagliacciata verde che, tra l’altro, è parallela alla realizzazione di una pista ciclabile all’interno di una pineta!

L’ente di Via Iasolino, nel frattempo, per raggiungere gli obiettivi prefissati e garantire continuità attuativa ai progetti in corso di svolgimento e a quelli previsti, attuerà il Programma Gussone secondo le seguenti linee di intervento: Sensibilizzazione ai temi ambientali in ambito scolastico e di comunicazione e ampia diffusione pubblica delle azioni progettuali dell’approvato Programma Gussone; Individuazione di ulteriori aree del territorio comunale da destinare a singoli progetti di forestazione urbana e /o campagne dedicate al “verde”; Adesione a progetti e richiesta finanziamenti in ambito nazionale, regionale, provinciale attinenti ad interventi sul patrimonio arboreo comunale ; Attuazione di misure di controllo ed incentivazione alle nuove piantumazioni in ambito privato; Previsione di un sistema di monitoraggio delle iniziative e degli interventi. Redazione del Bilancio arboreo ai sensi dell’art.3bis delle Legge n.113/1992, come modificata dall’art.2 della Legge n.10/2013.