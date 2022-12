Potrebbe essere comunque un Buon Natale… | #4WD

Ho avuto modo di viaggiare più volte in traghetto da domenica a oggi e ho trovato tutte le corse super affollate sia di auto sia di passeggeri, da e per Ischia.

E’ evidente che la circolazione pre-natalizia normalmente intensifichi la densità di viaggiatori che ci riguarda, ma in questa riflessione cerco di cogliere il bicchiere mezzo pieno: intendo dire che, essendoci comunque molti turisti, ancora una volta e in barba alla tragedia del 26 novembre scorso, Ischia potrebbe godere del sostegno di un numero di presenze interessante per Natale e Capodanno.

La Dimhotels, per lodevoli quanto comprensibili motivi di opportunità, ha da tempo ritenuto opportuno revocare l’apertura natalizia del “Cristallo” a Casamicciola, riproteggendo nelle altre sue strutture il consueto “tutto esaurito” e completando la ricettività di almeno quattro alberghi su nove. Il “Villa Durrueli”, ormai punto di riferimento ad Ischia per chi cerca un quattro stelle di ottima qualità in tutto l’arco dell’anno, ha mantenuto ottimi livelli di occupazione già sinora e conta, nelle ormai imminenti festività, di ritrovarsi full booked. E se tanto mi dà tanto, non dubito che anche altri operatori saranno in grado di annoverare un bel po’ di arrivi di qui a breve.

E allora, tenuto conto che proprio dai trasporti marittimi parte quel “biglietto da visita” per i nostri Ospiti, non sarebbe il caso di cominciare a valutare a brevissimo la riapertura del porto di Casamicciola e, al tempo stesso, la ripresa delle corse Medmar da Porta di Massa? Attenzione, non sto mica chiedendo un rinnovamento del naviglio, pur estremamente necessario, ma solo un piccolo sforzo ad ampliare adeguatamente l’offerta delle corse da qui all’Epifania.

Quanto al traffico, da oggi dovremmo -a meno di sorprese last minute- assaporare il funzionamento della rotonda alla “Piripissa” snellita dal traffico riaperto in quel di Via Iasolino (dal Comune al platano di Lamartine). Anche in questo caso, avete notizia di provvedimenti ad hoc delle pubbliche amministrazioni per apparire meno “disordinati”?