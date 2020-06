Potere al popolo: “Appello per impegni tematici!”

c.s. | Riapriamo la pagina ischitana di Potere al Popolo e garantiamo con le idee, con le riflessioni e coll’attivismo il nostro ruolo importante e determinante su alcune questioni locali e sulle prossime elezioni regionali.

A livello di partito, quello di Potere al Popolo, sono in corsa le candidature per il Consiglio regionale e per la carica di Presidente: chiunque voglia esprimere un proprio parere e/o candidatura in merito può farlo sul sito partitico metropolitano e regionale, previa iscrizione.

A livello di Forio due sono le tematiche più urgenti : il PUC la cui discussione in Consiglio, a mio avviso, non può essere ulteriormente rimandata e la questione del Parco Naturale di Zaro; a livello di Lacco Ameno che va alle elezioni comunali, oltre a decidete sul che fare, c’è da qualificare la battaglia elettorale con il recupero pubblico dell’ex Teleposto e con la istituzione del Parco Archeologico Pithekussae di Monte Vico che con la scelta del Parco di Zaro di Forio realizzerebbero nella fascia NW dell’isola un unicum socio- culturale da non sottovalutare dal punto di vista dell’offerta turistica e per la salute e anche da quello occupazione.

A livello isolano c’è da scuotere l’ ACUII ( Associazione per il Comune Unico isola d’Ischia ) che è silenziosa da troppo tempo. Diamoci un appuntamento in sede La Stanza/ spazio sociale in Via S. Antonio abate 11 Forio. Confrontiamoci sulla pagina ischitana di Potere al Popolo!