Posto fisso a Lacco Ameno, ecco i 26 concorrenti. C’è tutto: dirigenti, first lady e consiglieri comunali

Tutto pronto per le prove del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo – Cat. “D” con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Nomi eccellenti tra quelli presenti nel roaster che si presenterà alla prima prova del concorso. Ci sono dirigenti che piacciono al potere, first lady e consiglieri comunali. Anche a Lacco Ameno non manca nulla. Ma, forse, la buona notizia (in parte) è la normativa che blocca la graduatoria al posto in concorso. Ad oggi, ci sarà un solo vincitore. Tutto il resto, anche se idonei non potranno essere “contati”.

Nonostante il concorso sembra già avere il suo esito più che scontato, i nomi in campo sono, come detto, molto interessanti.

Dalla Galano, attuale dirigente del comune di Lacco Ameno alla consigliera comunale di Forio Manuela Arturo passando per la moglie del sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso per finire a Elisabetta Di Iorio. Cose si dice, “les jeux sont faits”

Il posto fisso sarà conteso tra D’Avino Filomena, Ferrandino Francesco, Battaglia Antonio, Iacono Lucia, Baldino Iolanda, Marciano Carla, Ciaramaglia Marianna, Romano Rossella, Arturo Manuela, Ruocco Carlo, Avitabile Mariangela, De Luca Gabriele, Panarese Maria Cristina, Stoppiello Diego, Manzi Marina, De Angelis Rosa, Iacono Sonia, Galano Lucrezia, Iacono Giuseppina, Di Iorio Elisabetta, Sessa Restituta, Pollio Caterina, Zani Valeria, Caredda Stefania, De Luca Stefano, Verrengia Carlo, Polizio Emilio, Pollio Giovanni, Amalfitano Annamaria, Esposito Sonia.

Non ammessi alla gara, ops, al concorso, invece, Iacono Lucia, Ruocco Carlo, Manzi Marina e De Angelis Rosa.