Posti auto riservati, Gibì Castagna se ne frega dei disabili

Ci risiamo, la solita vergogna! Ogni volta che il Comune di Casamicciola Terme decide di rifare il manto stradale di Corso Luigi Manzi, si dimentica puntualmente di rifare la segnaletica delle strisce per i posti auto riservati alle persone diversamente abili che frequentano, loro malgrado, il Centro Riabilitativo Onlus di “Villa Fraticelli” sito proprio di fronte all’albergo Excelsior Mare Suite; con molta probabilità l’Amministrazione Comunale di Casamicciola Terme preferisce avvantaggiare i turisti che soggiornano nella suddetta struttura alberghiera, piuttosto che i cittadini isolani che purtroppo devono portare i propri figli disabili con sedia a rotelle e non, a fare fisioterapia, psicomotricità e/o logopedia giornalmente e non senza difficoltà, nella speranza che tutti questi sacrifici possano riportare un miglioramento nella vita non facile dei propri figli.

Nelle scuole recentemente è stata reintrodotta l’Educazione Civica affinché si sviluppi nei ragazzi quella coscienza del “senso civico” per il rispetto delle regole, per il riconoscimento dei doveri e dei diritti, soprattutto dei più deboli, e per renderli futuri cittadini responsabili e attivi nella partecipazione alla vita civica; tuttavia questa coscienza sembra che manchi totalmente all’Amministrazione Comunale di Casamicciola Terme e alla figura del primo cittadino, il dott. Giovan Battista Castagna, al quale si sono rivolte più volte la responsabile del centro di “Villa Fraticelli” e la direttrice sanitaria, per sollecitare il rifacimento della segnaletica orizzontale dei posti auto per le persone diversamente abili che frequentano la struttura riabilitativa; purtroppo ad oggi non si è ancora avuta risposta e tali strisce non sono ancora state ripristinate, a differenza invece di quanto prontamente accaduto per la segnaletica dei posti auto riservati ai clienti della Farmacia e al carico e scarico della panetteria, site anch’esse a Corso Luigi Manzi.

Sarà che i piccoli pazienti del Centro Riabilitativo non sono abbastanza importanti per l’Amministrazione Comunale di Casamicciola Terme?

A nome di tutti i genitori che frequentano “Villa Fraticelli” spero vivamente che questa spiacevole questione venga risolta al più presto, e una volta per tutte. I nostri figli, e tutte le persone con disabilità, combattono già quotidianamente una dura battaglia e dovrebbero essere supportati e aiutati nella loro quotidianità, non danneggiati ulteriormente come in questo caso dall’Ente che dovrebbe rappresentare la propria comunità stando vicino ai cittadini.

Medea Gagliardo