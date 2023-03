Posti auto al Ponte? Questi sconosciuti | #4WD

La nuova, recente, gravissima querelle del parcheggio della Siena, di cui volutamente in questa sede ignorerò il timore induttivo più grave (ovvero il serissimo rischio che quello scandalo a cielo aperto rimanga ancora chissà per quanto dinanzi ai nostri occhi e a quelli sempre più sbigottiti dei nostri Ospiti d’ogni parte del mondo), riporta alla luce un’altra questione non meno delicata che ho avuto modo di trattare nei mesi scorsi da queste stesse colonne.

Uno dei motivi che lasciava ben sperare nella conclusione dei lavori al parcheggio e nella sua conseguente funzionalità era la tanto agognata chiusura a titolo definitivo del centro storico di Ischia Ponte, la concessione di settanta posti auto ai residenti pontesi (naturalmente a tariffe agevolate) e la soluzione giusta al problema parcheggio nella ztl più ricercata dell’Isola. Va ricordato, infatti, che tra strisce blu, limitazioni al traffico ed esigenze sempre più mutevoli, dovute in particolare a concessioni di suolo pubblico rilasciate in modo a dir poco selvaggio in tutto il Borgo e specialmente in quel dello Stradone, i posti auto per i residenti si sono progressivamente ridotti al lumicino e questi ultimi non possono certamente portarsi il proprio veicolo in camera da letto o lungo le scale di casa.

Siamo tutti d’accordo che “mobilità sostenibile” vuol dire tutt’altro, a cominciare dal fatto che se non la smettiamo di essere schiavi delle nostre quattro ruote condizionando ogni singola fase della nostra vita al loro utilizzo, dalle spire di questo traffico infernale non usciremo mai. Però, così come ho sempre sostenuto che prima di chiudere un’area bisogna creare i servizi a supporto della cittadinanza, allo stesso modo ritengo che fin quando non si creerà un sistema virtuoso di viabilità nel nostro Comune bisognerà far fronte alle esigenze di tutti, dentro e fuori dalle ztl.

Non vorrei che per tirare fuori uno straccio di collegamento col territorio da parte dell’amministrazione Ferrandino debba scattare qualche altro pungolo dalla Procura, proprio come avvenuto per la Siena.