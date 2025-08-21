Post sisma, Legnini: “A otto anni dal sisma ora inizia la sfida più dura: 300 delocalizzazioni per ricostruire un’isola sicura”

Nell’anniversario del terremoto del 21 agosto 2017 il commissario Legnini illustra il lavoro fatto e il nuovo Piano della ricostruzione

Durante la presentazione del rapporto sulla ricostruzione a Ischia, il commissario straordinario Giovanni Legnini ha risposto alle domande della stampa illustrando i prossimi passi e le sfide ancora aperte. Al centro della sua relazione l’approvazione, avvenuta lo scorso 11 agosto, del Piano della ricostruzione: uno strumento che, dopo anni di incertezze e attese, fissa regole chiare per cittadini e imprese e apre la strada a oltre 300 delocalizzazioni necessarie per garantire la sicurezza del territorio. Legnini ha inoltre fissato tre obiettivi da raggiungere entro la fine dell’anno: l’attuazione del piano delle delocalizzazioni, il completamento del programma per la mitigazione del rischio idrogeologico e l’approvazione del Testo unico sulla ricostruzione privata. Nell’intervista, il commissario spiega le novità, affronta i nodi ancora aperti e rivolge un pensiero alle vittime del sisma e della frana.

Commissario, nel rapporto lei sottolinea che questa ricorrenza coincide con una novità fondamentale: l’approvazione del Piano della ricostruzione. Perché è così importante?

“È una novità decisiva perché fino ad oggi la ricostruzione, sia post-sisma che post-frana, si è mossa superando mille ostacoli, non solo burocratici, ma legati soprattutto alle incertezze. Non si sapeva con chiarezza se e dove fosse possibile ricostruire, come conciliare il diritto dei cittadini con la sicurezza sismica e idrogeologica. Ora invece, all’esito di un lavoro complesso, da settembre ciascun cittadino saprà se potrà ricostruire, se dovrà delocalizzare, quali procedure seguire”.

Cosa prevede il piano delle delocalizzazioni?

“In ossequio al criterio della sicurezza del territorio, abbiamo individuato circa 300 delocalizzazioni, pari a un quarto degli edifici danneggiati dal sisma e dalla frana. È un numero molto rilevante, ma necessario, perché in quelle aree il rischio non è mitigabile. Il piano dirà non solo chi deve spostarsi, ma anche dove: sono state individuate nuove aree edificabili, siti dismessi e immobili pubblici che saranno destinati ad accogliere le famiglie e le imprese coinvolte”.

Ci sono state circa 500 osservazioni al Piano. Come le avete gestite?

“Sono state tutte esaminate analiticamente. Per ognuna abbiamo motivato se accoglierla, respingerla o accoglierla parzialmente. È stato un lavoro istruttorio molto approfondito, che si è intrecciato con tre piani: quello urbanistico, quello paesaggistico e quello per la sicurezza del territorio. Le osservazioni hanno permesso di affinare i numeri e di rendere più coerente lo strumento finale.”

A Casamicciola e in altri comuni ci sono cittadini che in passato hanno già ricevuto contributi e avviato lavori. Cosa accadrà a loro con l’entrata in vigore del nuovo Piano?

“I titoli edilizi legittimamente rilasciati sono salvaguardati, non ci sono dubbi. Chi ha ricostruito con autorizzazioni regolari non sarà penalizzato. Esiste poi un’altra categoria di cittadini, circa 300 famiglie, che hanno ricostruito o ristrutturato senza contributi, spesso usando bonus edilizi o il superbonus. Anche per loro la regola è chiara: solo nelle ipotesi di delocalizzazione obbligatoria, per motivi di sicurezza, si dovrà lasciare l’edificio. In quel caso, grazie a una norma di legge approvata recentemente, anche chi ha una casa oggi agibile riceverà un contributo pieno per la delocalizzazione”.

Molti chiedono con quali risorse sarà possibile finanziare ricostruzioni e delocalizzazioni. Qual è la situazione?

“Abbiamo riprogrammato fondi non spesi negli anni scorsi, che ci consentono di andare avanti fino a inizio 2026. Attendiamo inoltre due nuove tranche di risorse già previste per legge: circa 50-60 milioni dal Dipartimento Casa Italia e la ripartizione del Fondo unico per le ricostruzioni dell’ultima legge di bilancio. Le risorse non sono mai state stanziate tutte in una volta, ma progressivamente, e continueremo a sollecitare il Governo per garantire copertura a tutte le esigenze”.

Lei ha parlato di tre grandi obiettivi da qui a fine anno. Quali sono?

“Primo, l’attuazione del Piano con il varo definitivo del programma di delocalizzazioni. Secondo, il completamento del Piano per la mitigazione del rischio idrogeologico negli altri cinque comuni dell’isola, dopo quello già approvato per Casamicciola. Terzo, l’approvazione di un Testo unico delle ordinanze sulla ricostruzione privata, per dare regole chiare e certe a cittadini e tecnici. Se riusciremo a portare a compimento questi tre obiettivi, insieme ai tanti cantieri già avviati, potremo dire di aver imboccato la strada giusta verso una ricostruzione integrata, sicura e sostenibile”.

Commissario, a parte i numeri, questa ricorrenza ha anche un valore umano con le vittime di queste tragedie. Qual è il suo pensiero?

“Non è una formula di rito: il pensiero alle vittime e ai loro familiari è costante e lo voglio ribadire con forza. Quelle persone hanno sofferto e continuano a soffrire, e comprendo profondamente il dolore che provano di fronte alla decisione di richiesta di archiviazione. Come commissario di Governo non spetta a me commentare l’operato e le scelte della magistratura, che meritano rispetto, ma considero assolutamente comprensibile e condivisibile che i familiari abbiano voluto opporsi in sede giudiziaria per chiedere un supplemento di giustizia.

Nelle more di un pronunciamento definitivo, il mio auspicio è che il legislatore valuti al più presto la possibilità di introdurre una norma che preveda un indennizzo a carico dello Stato. È già accaduto in occasione di altri eventi catastrofici, e ritengo che anche in questo caso si debba riconoscere un diritto che lo Stato ha il dovere di garantire. Perché se non c’è un responsabile individuato in sede giudiziaria, diventa ancora più forte la responsabilità collettiva e istituzionale di dare una risposta a quelle famiglie. La vita umana ha un valore inestimabile, e non deve rimanere senza tutela”