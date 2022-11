Post-frana: zona rossa e sfollati a tempo. Gli “ordini” del Prefetto

Gaetano Di Meglio | Arrivano tutti defilati. Un piccolo cordone nella sala ristorante dell’Hotel Gran Paradiso di Casamicciola. Una sede più decorosa del Capricho per incontrare i giornalisti.

Il Prefetto Claudio Palomba, il sottosegretario Pina Castiello, il commissario Calcaterra, i sindaci di Lacco Ameno e Forio, il direttore generale dell’ASL Napoli 2 Nord e il capo della protezione Civile regionale.

Oggi non serviva la passerella per De Luca, Bonavitacola e le solite ancelle. Lo show lo avevano fatto ieri prima di far esplodere la bomba “Simonetta” (ne parliamo altrove) che rischia di bloccare l’emergenza frana.

Un’ora di conferenza stampa tra momenti seri ed altri da scartare che terminano con poche certezze. Le elenchiamo in modo veloce.

SCUOLE CHIUSE FINO A SABATO

Le scuole restano chiuse fino a sabato 3 dicembre. Sono d’accordo tutti i sindaci con la speranza che si riesca a liberare la SS 270, oggi bloccata all’altezza del Piazzale dell’Ancora per consentire la pulizia di Via Monte della Misericordia dal fango che proviene dal Rarone, dai vari alvei e da Piazza Bagni.

Un lavoro enorme da completare al più presto.

L’ordinanza del comune di Ischia porta un oggetto molto chiaro: “Disposizioni per la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle ludoteche per l’infanzia, sul territorio del comune di Ischia fino a sabato 3 dicembre al fine di evitare il congestionamento del traffico veicolare e di non ostacolare i soccorsi e le operazioni di ricerca dei dispersi e favorire il ripristino delle condizioni di percorribilità delle sedi stradali intercomunali a seguito dell’evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme e delle verifiche delle condizioni di sicurezza del transito su tutto il territorio comunale interessato da smottamenti e dissesti anche di moderata entità”. Inoltre, il sindaco Ferrandino, al pari degli altri, ordina anche “il mantenimento senza soluzione di continuità della fase di attivazione del COC presso la sala consiliare del Comune di Ischia e il monitoraggio come previsto dall’avviso di allerta meteo regionale da parte delle competenti strutture”. Uno schema ripreso anche dagli altri sindaci.

Le scuole resteranno chiuse e non è prevista l’attivazione della DAD. La didattica a distanza, infatti, ha bisogno di un intervento legislativo specifico per la sua attivazione e, in passato, è sempre stata legata all’emergenza pandemica.

PIANO SPEDITIVO E MAXI ZONA ROSSA

Ci è sembrato di scendere dalle nuvole e l’assenza degli altri sindaci è la prova. Lasciando da parte i propositi e le varie chiacchiere pronunciate anche con un senso estremo di libertà, dall’incontro con il Prefetto si è capito che entro oggi verrà emessa un’ordinanza specifica di protezione civile che valuterà circa 1000 edifici per una, nuova, potenziale zona rossa. Non c’è un numero specifico di cittadini da considerare perché, stando alle specifiche prefettizie, molti immobili sono disabitati e il numero degli immobili non sarebbe collegato al numero delle famiglie.

Questo piano speditivo, realizzato da Protezione Civile Regionale, Vigili del Fuoco e un gruppo di geologi esperti servirà per identificare i potenziali nuovi “sfollati” che saranno ospitati presso i palazzetti. Una soluzione temporanea e legata, soprattutto, all’allerta meteo che dovrebbe entrare in vigore nei prossimi giorni e in vista del prossimo week-end.

Un piano speditivo per mettere in sicurezza le abitazioni più a rischio da nuovi fenomeni franosi, ruscellamenti e quanto altro potrebbe ancora accadere. La zona, che non è stata illustrata, dovrebbe seguire – per dirla con parole semplici – il corso della frana da Via Celario al Piazzale Anna De Felice.

L’ALVEO LA RITA E ALTRA CONFUSIONE

Durante la conferenza stampa si è parlato anche del pericolosissimo Alveo La Rita, quello occupato da terme cadute e reso ancora più odioso grazie alle scelte artatamente sbagliate da parte della Regione Campania per favorire alcuni privati. Una bomba ad orologeria che abbiamo denunciato più e più volte e che oggi torna d’attualità.

L’altra confusione e la parte più imbarazzante dell’intera conferenza stampa è stata la pantomima d Francesco Del Deo contro i giornalisti, contro gli sciacalli e contro chi ci accusa di essere abusivi. E se non bastassero le figuracce rimediate domenica sera – come assurdo dell’assurdo – nonostante i morti e i disperi – per appagare l’appetito ignorante e di pessimi esponenti della categoria “stampa” ci si è esibiti nel mostrare le “piante” da cui si evinceva che in quella zona si poteva costruire o che, ancora più assurdo, un metro più in qua o un metro più in là, la particella era in “zona bianca” o in “zona rossa”. Chiacchiere inutili che valevano fino al 26 novembre. Poi, alle 5.00 di sabato mattina, è tutto diventato carta straccia. L’Epomeo è venuto giù e ha dimostrato che chiunque diceva che lì si poteva costruire lo diceva in maniera errata. La prova? 8 morti e 4 dispersi.