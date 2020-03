Positivo decisionismo | #4WD

Sapete, c’è un aspetto della politica italiana scaturito da questo maledetto coronavirus che trovo estremamente positivo. Improvvisamente, le urgenze che ne stanno derivando hanno costretto finanche la pachidermica burocrazia italiana a scendere a patti con la necessità di assumere decisioni immediate e concrete, per quanto giuste o sbagliate possano apparire e poi risultare.

Siamo da sempre il Paese del “mo’ vediamo”, del “e poi cosa dirà questo o quello”, del “nun se po ‘ffa”, del “chi m’o ‘ffa fa”, dei veti, dei vincoli, dei test d’ingresso fuori dal tempo, dei patti sociali e di stabilità, degli accordi sindacali, dei compromessi di palazzo, del becero clientelismo, dell’ambientalismo demagogico. Eppure, almeno in questa fase, siamo riusciti attraverso una responsabilizzazione di massa della nostra cosiddetta “classe dirigente” a far sì che tutti questi signori dai colletti lisi come la loro coscienza spesso schiava di disonestà (intellettuale e non) e incompetenza, cominciassero finalmente a metterci la faccia e ad assumersi la paternità di scelte comunque indifferibili.

Un processo estremamente positivo, dicevo, se solo si considera che esso torna utile innanzitutto a sbugiardare l’utilità di una serie di adempimenti che oggi, in virtù dell’urgenza, sono stati messi da parte con un colpo di spugna: assunzioni, ammissioni, abilitazioni professionali, concessioni di credito, benefit ed elasticità di termini hanno visto la dissoluzione con un colpo di spugna di tutti quei lacci e lacciuoli che, in un passato quanto mai recente e noto a più generazioni, ne hanno impedito l’attuazione.

Pensare, in un momento come questo, che non tutto il male vien per nuocere potrebbe apparire irriguardoso nei confronti di un mondo intero che, seppur con differenti proporzioni, sta vivendo momenti di assoluta difficoltà. Parimenti, come non approfittare di occasioni simili per rivisitare un sistema-paese che, in tempi di bonaccia, una rotta seria di snellimento burocratico e di pragmatismo non è mai riuscito a seguirla?