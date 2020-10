E’ ufficiale anche il primo caso di positività per il Mattei di Casamicciola. Una lunga scia di positivi tra i banchi che sta aumentando in questo periodo.

La classe, come per gli altri casi, è in isolamento fiduciario e l’ASL provvederà alla campagna di tamponi per scongiurare altri contagi. Gli studenti continueranno con la didattica a distanza.