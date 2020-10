Positivo al coronavirus, Simon Yates si ritira dal Giro d’Italia

VIESTE (ITALPRESS) – Il Giro d’Italia perde un altro suo protagonista. Non sarà al via dell’ottava tappa, la Giovinazzo-Vieste di 200 chilometri, Simon Yates: la Mitchelton-Scott ha annunciato che il 28enne britannico, vincitore dell’ultima Tirreno-Adriatico, è risultato positivo al coronavirus. Yates ha cominciato a sviluppare dei sintomi molto lievi nelle ore successive alla fine della settima frazione disputata ieri, lo staff medico della Mitchelton-Scott ha subito richiesto un test rapido il cui esito positivo è stato poi confermato dal tampone.

Yates è stato posto subito in isolamento mentre tutti gli altri compagni di squadra e il resto dello staff della Mitchelton-Scott sono stati autorizzati a proseguire la corsa rosa essendo risultati tutti negativi, anche se a titolo precauzionale saranno sottoposti a nuovi test nei prossimi giorni. Fra i grandi favoriti della vigilia, Yates era 21esimo in classifica generale, a 3’52” dalla maglia rosa Almeida.

