Positivi e quarantena, l’odissea dei rifiuti tra monnezza e regole

COVID-19.Rifiuti e trasporto rifiuti di soggetti positivi , in isolamento o in quarantena obbligatoria. Scattano le polemiche agli imbarchi

Polemiche e tensione nella notte agli imbarchi dei traghetti “battenti bandiera rossa“ a Casamicciola Terme. Chiesto l’intervento del 112 e della Guardia Costiera. Nel mirino il passaggio di un automezzo della società che gestisce i rifiuti nel comune di Ischia e, soprattutto, il trasporto promiscuo dei rifiuti domestici con i rifiuti derivanti dalla raccolta del materiale afferente i soggetti in quarantena per il rischio contagio e quelli risultati positivi al Coronavirus.







Parliamo di rifiuti domestici e speciali che, secondo gli estensori degli esposti, dovrebbero essere trattati alla stregua di quelli di carattere sanitario ed ospedaliero che, invece, viaggiavano in un semplice camioncino della raccolta classica.

La vicenda ha mosso le rimostranze degli autisti dei camion per la raccolta NU di diverse aziende dei comuni isolani. Il timore del contagio e della mancanza di tutti i presidi necessari è forte. Così, poco dopo la mezzanotte di ieri, è scattata la protesta e la richiesta di intervento alle autorità sul porto di Casamicciola Terme dove era attesa la partenza della nave Traspemar per tutti gli autocompattatori senza alcuna distinzione.

La denuncia. Chiesti controlli a Casamicciola e Pozzuoli

Al centro delle rimostranze avanzate alle forze dell’ordine, appunto, la presenza di un camion di Ischia Ambiente carico di rifiuti destinati a discarica. Per gli autori dell’esposto il veicolo non era dotato di tutte le misure anticontagio necessarie ad evitare la diffusione del virus e, soprattutto, a garantire uno smaltimento sicuro e non avrebbe dovuto viaggiare con tutti gli altri automezzi, ma secondo uno specifico percorso di sicurezza. Dopo le tensioni iniziai e le polemiche, la nave è salpata comunque alla volta di Pozzuoli dove era stato chiesto, ancora dai camionisti di bordo, l’intervento allo sbarco della Guardia Costiera e del 112 per i controlli di rito. Al termine delle verifiche gli automezzi hanno raggiunto regolarmente le aree di smaltimento e le STIR.

Timori comprensibili

Comprensibili i timori di chi viaggia, quotidianamente, affrontando rischi ed esponendosi al Coronavirus e soprattutto di chi lo fa non sentendosi garantito. Non si dovrebbe tollerare l’assenza di presidi e di distanziamenti nel passaggio di potenziali veicoli di contagio. Ma purtroppo non è cosi.

Lo ricordiamo che nel merito trattamento ‘speciale’ per i rifiuti dei positivi al Covid-19 ed i soggetti in isolamento le regole sono molto rigide. Almeno dovrebbero esserlo per garantire la tutela della pubblica e privata incolumità con appropriate modalità di trattamento dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al virus Sars-Cov-2 che si trovano in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Ovvero per “i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al virus o in quarantena” i gestori del servizio di raccolta, in accordo con i comuni interessati, provvedono ad organizzare un servizio dedicato avvalendosi di opportuni dispositivi e procedure di raccolta, provvedono inoltre a consegnare ai diretti interessati kit per il ritiro del rifiuto comprendente almeno sacchi e nastro adesivo.

L’organizzazione del servizio di raccolta da parte dei soggetti gestori dovrebbe quanto meno prevedere operazioni di pulizia e sanificazione dei mezzi di trasporto e operazioni di trasbordo nel caso di ridotti quantitativi di rifiuti per ridurre al massimo il numero di mezzi di conferimento in discarica.

In ogni caso è previsto che i rifiuti vengano conferiti direttamente presso le discariche regionali e depositati minimizzando la manipolazione e assicurandone la tempestiva copertura. I rifiuti sono conferiti all’interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale. I gestori delle discariche mantengono un registro giornaliero nel quale viene indicata la zona di conferimento ed i quantitativi conferiti.