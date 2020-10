La scuola è, come facilmente si poteva immaginare, al centro di questa nuova ondata di contagi. Da poco è arriva la conferma della positività di un’alunna della Scuola di Media di Barano. Come per le altre istituzioni, possiamo immaginare che la classe verrà posta in isolamento fiduciario e l’ASL provvederà alla campagna di tamponi per l’individuazione di altri possibili positivi.